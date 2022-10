Luxo. Estamos preparados para o que 2021 nos reserva?

Entre jornalistas é recorrente brincarmos que, não havendo um pretexto concreto, uma entrevista pode resumir-se a duas questões a colocar ao entrevistado: balanço do passado e projetos para o futuro. Ora nesta última crónica que escrevo em 2020 (e que estará a ler nos primeiros dias de 2021) extrapolo estas duas perguntas para o tema desta coluna, marcas e experiências de luxo, mas à luz de um pretexto concreto: o impacto da covid-19.

À primeira vista, este exercício poderá resultar em respostas tão redutoras, como resumir uma entrevista a duas perguntas: o balanço é mau e o futuro é frágil. Mas se há algo que o jornalismo me ensina é a olhar para a floresta e para a árvore, em simultâneo. As economias mundiais estão de rastos, somam-se falências e despedimentos e mesmo a vacina não é um remédio, para estes e todos os males. O ano de 2020 é sobejamente conhecido e não pelas melhores das razões. Pré-anuncia, no entanto, alguns caminhos possíveis, construtivos e que esperam que o tempo os clarifique.



F

Falar em consumo de marcas e produtos de luxo em contexto pandémico pode ser fútil e até ofensivo, perante uma esmagadora maioria que se debate com dificuldades extremas. Mas é uma indústria que, em períodos de crise, é a tal árvore na floresta. Na sequência da crise de 2008, o luxo afunda como os restantes sectores, mas é o primeiro a recuperar. Agora, nos primeiros seis meses de 2020, todos os grupos de luxo registam diminuição de vendas, mas no terceiro trimestre do ano (julho, agosto e setembro) já há sinais de quebras menores, e até mesmo de crescimento, em algumas marcas de referência.



As contas de fecho do ano, a apresentar nos próximos meses, trarão uma maior clareza sobre o impacto do coronavírus. Para já, é certo que as mudanças nos hábitos e contextos de consumo e de trabalho aceleram movimentos que há muito se sentiam. O primeiro de todos é a digitalização em todas as suas múltiplas declinações, desde o comércio eletrónico às redes sociais, passando pelos ‘escritórios remotos’ e as entregas em casa. Passarmos a viver isolados e agarrados a ecrãs é a constatação mais evidente e o primeiro de seis aspetos definidores (ou não) do ‘novo normal’ e do consumo de luxo. O ‘ou não’ da frase anterior é deliberado e deixa em aberto a questão que coloco no título desta crónica.



DIGITAL - Deixar de fazer compras em lojas físicas e de ir a restaurantes é, no segmento de topo, grande parte da experiência de consumo: o serviço sofisticado e o ‘ver e ser visto’. Mesmo com esta ressalva, o ‘fique em casa’ e a consequente necessidade de contato e consumo digital são uma janela escancarada para os produtos e serviços de luxo, como acontece desde que começa a pandemia. As filas gigantes, a nível internacional, à porta de algumas lojas de luxo, assim que termina a quarentena, podem significar apenas uma compensação emocional inconsequente. Mas não estarmos preparados enquanto espécie para viver apenas em registo virtual é um travão ao nível de digitalização total, que o início da pandemia indicia. Este caminho até já tem detratores, aqueles que apontam o dedo ao aumento do desperdício de embalagens e da pegada ecológica, com as entregas em casa.



CHINA - Aquilo que parece óbvio inicialmente, não é assim tão óbvio agora. O espoletar do surto em Wuhan põe a indústria do luxo de olhos postos na China. O gigante asiático é o que mais cresce no consumo de luxo, seja no país ou com as compras de chineses em viagem, além de a cadeia de produção e de fornecedores estar dependente desta geografia. Seria de esperar que a China perde-se o protagonismo, quanto mais não fosse para evitar a repetição do pesadelo de 2020, com o negócio aqui centrado em termos de meios de produção e de consumo. Só que não. As vendas de 2,7 milhões de dólares (€2,46 milhões) na Hermès em Guangzhou (em abril no primeiro dia pós-confinamento) revelam que o consumidor chinês não é para descurar. Mais. No terceiro trimestre do ano, a recuperação do negócio global dos principais grupos e marcas de luxo deve-se às vendas na Ásia… em particular na China.



RIQUEZA – O primeiro requisito para consumir luxo é ter dinheiro. A maioria da população mundial e nacional está a viver com menos recursos. O segmento de luxo, porém, não se rege pela lógica das maiorias e as crises económicas e financeiras, como o passado prova, favorecem aqueles que, à partida, já têm muito. Desde o início da pandemia, Jeff Bezos, o mais rico do planeta, engorda a fortuna pessoal e outros que investem em plataformas digitais fazem o mesmo caminho. Surgem ainda, e sem surpresa, bilionários num novo segmento, a saúde, mais outros tantos que capitalizam oportunidades na desgraça ou dominam a dinâmica dos investimentos bolsistas. Não há menos dinheiro disponível no mundo, mas agudiza-se o fosso social, com especialistas na matéria a garantir que é desta que a classe média desaparece. O que é que isto significa? Os sinais exteriores de riqueza serem vistos como uma afronta ao empobrecimento da maioria, com os ricos a consumirem de forma mais discreta e o mercado de luxo a fechar-se sobre si próprio.



SUSTENTABILIDADE – Há anos que a indústria da moda e do luxo se debate com o problema do impacto ambiental e social da produção acelerada de artigos que, muitas vezes, não estão disponíveis nas lojas mais do que uma semana. Os consumidores estão mais conscientes e reativos e, à distância de uma publicação nas redes sociais, denunciam e incentivam ao boicote de marcas irresponsáveis. Mas será que estamos preparados para consumir menos novidades e nos satisfazermos com as roupas e peças que já temos? O caminho parece irreversível, com várias marcas de luxo a garantir que vão diminuir o número de coleções. Os sinais que estão a ser dados, porém, é de haver uma concentração em duas grandes coleções anuais (inverno e verão) e uma aposta no desenvolvimento mais acelerado de colaborações com artistas e celebridades, com as chamadas ‘edições cápsula’, para satisfazer a necessidade humana de novidades. Na prática, não se traduz em muito menos artigos disponíveis. O disparar das plataformas digitais de moda em segunda mão e a aposta de marcas de luxo na produção circular são mais duas forças a pender para a sustentabilidade.



INCLUSÃO - O assassinato de George Floyd e o movimento Black Lives Matter reacendem o sentimento de desigualdade e exclusão social que os negros sentem há muito, em particular em relação à representatividade nas marcas de luxo. Seja apenas em alinhamento com a ‘onda’ do momento, 2020 é o ano em que a indústria se questiona publicamente e faz o mea culpa. A Vogue entra em ebulição com as acusações de um histórico sem profissionais negros e o grupo Estée Lauder Companies anuncia um programa de recrutamento de colaboradores negros. Voltam à memória os inúmeros casos de insensibilidade para as questões raciais, como com o lançamento de campanhas ou produtos, da Prada, Gucci e Dolce&Gabbana, por exemplo. Em causa está o recurso à apropriação de referências étnicas e culturais, que contribuem para o perpetuar de estereótipos. Com o racismo sistémico instalado e os nacionalismos acirrados a nível mundial, será que estamos preparados para aceitar e incluir todos?



DARWINISMO – Há cadeias de lojas a desaparecer e marcas a falir, em particular aquelas que se encontram num segmento pré-luxo, em termos de preço, qualidade e reconhecimento. As mais aspiracionais e com um património histórico, por outro lado, recuperam mais rapidamente do impacto da pandemia. Louis Vuitton, Dior e Bottega Veneta, por exemplo, anunciam um aumento de vendas no terceiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo período em 2019. Aliás, o poder das insígnias de luxo mais desejadas é tão grande que a Louis Vuitton e a Chanel permitem-se subir os preços de alguns artigos mais icónicos e clássicos, poucos meses depois do início da pandemia. A sobrevivência em 2021 parece estar entregue a menos e melhores marcas e a um mais reduzido grupo de consumidores, que não é afetado pelas consequências económicas do coronavírus. Mas será que o modelo de negócio da indústria está preparado para funcionar com artigos mais caros e menos clientes, quando o crescimento do sector nos últimos anos é com a massificação e a acessibilidade do luxo?

Não é fácil resumir em apenas seis pontos os contextos que esperam a indústria, deixando de fora alguns sectores como, por exemplo, o imobiliário e os automóveis (há um aumento da procura de casas maiores e mais confortáveis, bem como de carros melhores e mais fiáveis, com o confinamento, a busca de segurança e isolamento) e o papel determinante dos Millennials e da Geração Z, um motor determinante no consumo de luxo. Nesta passagem de ano, o balanço do passado e os projetos para o futuro estão diretamente interligados. Não só ambos parecem mais do mesmo, como o futuro está em aberto e ao sabor da volatilidade de uma pandemia mundial. Certo parece ser que o consumo de luxo estará ainda mais centrado nos consumidores e não nas marcas e é determinado por três grandes linhas. A conveniência (contacto direto e instantâneo, acessibilidade virtual e entregas em casa); a relevância (significado emocional e alinhamento com crenças e aspirações pessoais); e a segurança da experiência (privacidade digital e estar livre de contágio). O exercício de balanço do passado e de projeção do futuro só nos dá como certo o que já passou. Mais ainda quando entramos no ano que é o ‘pai’ de todas as incertezas.