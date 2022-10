O feliz fado dos Alkhamis, a primeira familia síria acolhida em Portugal

Ali Mustafa não mais esquecerá o dia em que abandonou Raqqa. Eram 5h da manhã, 25 de agosto de 2015. A sua cidade, na altura a capital não oficial do Estado Islâmico, fica a 90 quilómetros da fronteira turca, mas a passagem estava encerrada, “não dava para sair, a Turquia fechou a porta”. Ele, a esposa, Nada, e as três filhas pequenas — Dimas, de nove anos, Inas, de sete, e Rimas, de quatro — caminharam então até Aleppo, e de lá deram o salto para o país vizinho, ilegais. Começava aí a rota da família Alkhamis rumo a um recomeço — a Turquia não era o destino final. “Os turcos usam os refugiados para manobras políticas, como xadrez”, opina Ali, que nove dias depois já tinha pago uma viagem pelo mar Mediterrâneo, num pequeno bote de borracha, rumo à ilha grega de Samos. Duas horas e 45 minutos, os cinco atados com um cordel para que nenhum se perdesse na travessia.

“Quando chegámos a terra firme, a nossa vida recomeçou.” Repete duas vezes a frase quando nos recebe em casa e oferece chá e café, acompanhados de um doce típico que ele próprio cozinhou, “um pastel de nata à moda síria”. Depois recua cinco anos, às pio­res memórias que guarda. “Quando o Daesh tomou Raqqa, as coisas mudaram muito. Passou a ser obrigatório rezar na mesquita. Se apanhassem alguém na rua à hora da oração, levavam-no para a prisão e davam-lhe 40 chicotadas”, descreve, recorrendo depois ao tradutor do telemóvel para procurar uma palavra, porque o português por vezes ainda teima em lhe falhar. Articula-a em árabe. “Infiel! Qualquer pessoa que dissesse uma palavra contra o Daesh era infiel.”