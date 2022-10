Alzheimer: De uma colombiana de 73 anos renasceu a esperança da cura para a doença

Foi em Medellín, uma zona montanhosa da Colômbia conhecida como “a cidade da eterna primavera”, que os investigadores descobriram que podem ter estado a olhar para o lado errado na busca de um tratamento para o Alzheimer. O caso de uma mulher de 73 anos, aparentemente protegida contra a doença apesar do grande histórico familiar, “pode fornecer uma nova direção para o desenvolvimento de um tratamento”, garante ao Expresso Richard J. Hodes, diretor do National Institute of Aging, agência governamental norte-americana responsável por grande parte da investigação contra demências.

A árvore de família da paciente contém mais de seis mil elementos vivos em alto risco de ter Alzheimer em idade precoce. Já a mulher de 73 anos não desenvolveu demência, embora apresente “uma mutação genética hereditária rara, que costuma causar a doença precocemente”, conta o diretor do National Institute of Aging. “Apesar de ter no cérebro placas de proteína beta-amiloide, um biomarcador do Alzheimer, o nível de emaranhados de tau [outra proteína que se acumula em quem desenvolve a doença] era baixo. Ao analisar o resto do genoma, os investigadores detetaram que a septuagenária tinha duas cópias de uma variante do gene APOE excecio­nalmente rara.” O papel deste gene ainda não é claro, mas a comunidade científica acredita que possa “impedir os depósitos de amiloide e de tau, que destroem o cérebro”, explica Richard J. Hodes.