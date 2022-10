2021. Como onze personalidades nacionais olham para o ano que chega

tiago miranda

Graça Freitas - Diretora-Geral da Saúde

Um ano de sentimentos antagónicos

2020 foi o ano do maior desafio coletivo da história da humanidade. Nunca tantos milhões de pessoas estiveram ao mesmo tempo confrontadas com o mesmo desafio, que é um vírus extremamente contagioso, com um grande potencial de transmissão. Tivemos um ano marcado por uma pandemia que, mais do que uma pandemia, é uma sindemia. Não é só uma questão sanitária. É também uma questão social, económica, psicológica.

Se a vida no sector da saúde é difícil, temos de pensar em todas as pessoas em todo o mundo, que, por via desta doença, perderam ou vão perder capacidade económica e vão ter uma vida mais difícil. E estamos solidários com todos aqueles que perderam saúde, que perderam familiares, amigos ou conhecidos.

2021 será um ano de sentimentos antagónicos. Por um lado, é o ano da grande esperança. Há uma esperança enorme que as vacinas contra a covid-19 possam mimetizar a infeção e levar ao controlo da doença, à semelhança do que já aconteceu no passado com inúmeras outras infeções.

Além da esperança de controlar esta doença, poderá também ser um ano marcado por algum desânimo e desalento, porque muitas pessoas vão sofrer as consequências da pandemia na sua vida económica, social e de relação. Há, portanto, uma dupla visão de como será o ano de 2021.

Mas se quisermos perspetivar melhor as coisas, temos de olhar mais além. Olhar para daqui a quatro ou cinco anos, quando as cicatrizes já se fizeram e já encontrámos novas formas de reorganizar a vida. Acredito que daqui, tal como em anteriores crises e desafios, vão surgir grandes oportunidades para a humanidade.

2020 foi um ano predominantemente negativo e 2021 será um ano misto, de esperança, de cansaço e de consequências adversas. Mas, como em tudo na natureza, vamos tender para um equilíbrio e novas formas de vida e de aprendizagem e sair desta pandemia sem precedentes de forma mais forte, equilibrada e capaz.

Capicua - Rapper

tiago miranda

Não vamos querer voltar ao que era dantes

As pessoas estão muito cansadas de 2020 e quando muda o ano até parece que o feitiço se vai embora. Mas não é assim. A pandemia não estará resolvida no início de 2021, vai demorar algum tempo até se conseguir vacinar toda a gente.

E se a determinado momento haverá um certo alívio e reencontro com os outros, e mais jantares ou ida a concertos, vamos também levar com o balde de água fria da crise. Vai-nos sair a fatura do congelamento de tantos sectores de atividade económica. Muitas mais empresas vão falir, e o desemprego e a crise social vão aumentar. E esta fatura será mais pesada para alguns sectores e franjas da população, como o da cultura e o dos restaurantes, bares e discotecas.

E a maioria das pessoas desempregadas são mulheres, porque a crise afeta os mais desprotegidos, com menos almofadas e menos privilégios. Nós antes não acreditávamos que éramos tão vulneráveis enquanto sociedade, enquanto coletivo. Há uma sobranceria que caiu e temos de lidar com as consequências.

Em 2021 não há a ideia de voltarmos à normalidade. Há coisas que não vão ser como dantes, e para as quais não vamos querer voltar. Como o nosso estilo de vida.

Pensemos nas questões ecológicas. Esta pandemia faz parte de um conjunto de consequências por ações das sociedades contra o equilíbrio do planeta. Temos que fazer alterações do nosso estilo de vida para que tudo seja menos instável e caótico. Ainda bem que nada ficará como dantes. Que mude para melhor.

Porque esta distopia que estamos a viver fomos nós que a fizemos. Criámos condições para esta pandemia surgir e para um aumento da desigualdade económica e social. É como se a pandemia tivesse colocado uma luz em cima dessas desigualdades e desequilíbrios comportamentais negativos.

No caso da cultura veio destapar a precariedade que sempre existiu. Até hoje o sector da cultura habituou-se a viver sem depender do Estado. Mas quando fomos impedidos de trabalhar, ficámos à mercê. Somos um sector sem apoio nas horas difíceis. E esta tem sido uma situação tão extrema que há pessoas a passar fome.

Que em 2021 consigamos que o sector da cultura tenha mais financiamento público, até porque é um direito constitucional. E que o estatuto do trabalhador da cultura seja estabelecido dentro de um quadro de estabilidade e proteção para as horas difíceis.

Ljubomir Stanisic - Chef

tiago miranda

Olhemos mais à nossa volta

2020 foi ano das promessas e dos futuros vazios. A arrastar-nos para o desemprego e para o desespero, a combater um inimigo desconhecido. Na restauração andámos todos a tentar reinventar os negócios para sobreviver. Eu nunca tinha servido comida em caixas de cartão para ‘take away’ e tive que o começar a fazer. Este foi o ano em que assistimos ao pior de todos, à intolerância, aos egoísmos. E vimos o melhor de todos também, a solidariedade, a generosidade, e a coragem para cuidar dos doentes, à frente do medo.



O arranque do ano vai ser péssimo até abril ou maio. Muitos do meu sector já ficaram pelo caminho e muitos mais não sobreviverão no ano que vem. Vão cair e rolar mais cabeças pelo chão. Vai haver mais empresas e restaurantes a fechar e bem mais despedimentos, de forma surreal. Se não houver medidas e financiamentos concretos de apoio para a restauração está tudo lixado. Estamos a viver a maior crise das nossas vidas.



Comer e calar? Não. Não comer e calar não nos vai parar. Não nos podem fechar portas. Não nos podem negar os apoios governamentais. Acima de tudo, que a vacina saia depressa para a rua e que as pessoas mantenham a calma e voltem a abraçar-se, a trabalhar, e regressem aos restaurantes, aos bares, às discotecas, aos espaços fundamentais de convívio. Voltem aos concertos, aos festivais de música, voltem a consumir cultura que tanta falta faz, sem ela somos todos mais pobres.

Olhem menos para a vossa cara fotografada no telemóvel, sejam menos egoístas, e não se esqueçam daqueles que perderam tudo. Olhemos mais à nossa volta.

Afonso Cruz - Escritor

tiago miranda

Este ano é que é

Tenho alguma esperança no futuro, até porque a esperança é algo que dificilmente temos em relação ao passado (exceto quando este tem que ver com a nossa ignorância e dizemos: “espero que tal não tenho acontecido”).

Mesmo quando as evidências contrariam a boa prática do otimismo, continuo a acreditar que o jogo poderá sofrer a necessária e justa reviravolta até aos últimos segundos e apito final do árbitro, como aliás qualquer sportinguista. Se o ano passado não correu bem, este ano é que é. Já devíamos estar vacinados para estas coisas, mas só esteo ano é que seremos de facto vacinados, e recuperaremos, quero crer, alguma normalidade.



Sei que nos custou — e ainda custa e custará — um certo fantasmagorizar do corpo. Fomos perdendo alguma carne, matéria, pela substituição do contacto físico pelo virtual. E a tangibilidade, a dar-se, era — e ainda é — através dos cotovelos, das solas dos sapatos ou dos punhos. Como seres humanos necessitamos de contacto. Crianças com contacto reduzido nos cinco primeiros anos de vida desenvolvem problemas cognitivos e comportamentais.



Porém, o mais provável é que sejamos culpados de tudo isto: “Por exemplo, o vírus Ébola pode ser um dos mais mortais patogénicos conhecidos, mas é somente quando as florestas tropicais são degradadas por desmatamento, desalojando os morcegos — nos quais se presume que o vírus reside entre epidemias —, ou quando as pessoas caçam chimpanzés infetados com o vírus para os levar à mesa, o Ébola corre o risco de se espalhar entre os seres humanos.” (Mark Honigsbaum, "The Pandemic Century")



Se for verdade, há uma esperança: se somos a causa é fácil corrigi-la, basta mudar o comportamento, ser responsável, e... bom, este ano é que é.

Maria Manuel Mota - Diretora do Instituto de Medicina Molecular

tiago miranda

Um novo renascimento

Continuo a preferir ser uma otimista. 2021 será o ano em que a ciência e a racionalidade se reafirmam globalmente como as ferramentas certas para a resolução dos nossos problemas.

O ano que agora chegou representa um novo renascimento. As tão desejadas vacinas vão ser a chave para resolver a situação pandémica. Mas temos pela nossa frente muitos desafios, e o maior de todos somos nós próprios.



Fornecer vacinas para todos vai demorar tempo. E todos queremos ser vacinados. Mas o grande desafio vai estar na nossa capacidade de altruísmo e de compreender que apesar de cada um de nós querer estar imune, a verdade é que só estaremos a salvo quando a grande maioria estiver vacinada. Não podemos continuar a olhar apenas para o nosso próprio umbigo. Temos que olhar para a nossa comunidade, para o nosso país, para o nosso continente e o mundo inteiro.



O caminho ainda é longo e não podemos adotar a mesma atitude que adotámos no final do primeiro pico em que parecia estar tudo resolvido quando fomos a banhos. A solução é mantermo-nos atentos, críticos, e em espírito de comunidade com as entidades decisoras e cada um de nós continuar a contribuir para um desfecho mais rápido daquela que consideramos ser a maior crise das nossas vidas.

Mas os desafios continuam e temos que aprender com as nossas experiências. E a experiência do último ano mostrou-nos que juntos conseguimos arranjar solução para tudo.

O gigantesco desafio que temos pela frente é encontrar uma solução para o nosso planeta. Porque é a sua sobrevivência e a nossa que está cada vez mais em causa.

Francisca Van Dunem - Ministra da Justiça

tiago miranda

O ano do combate ao ódio

O Trio de Presidências do Conselho da União Europeia para o período de junho de 2020 a dezembro de 2021, envolvendo a Alemanha, Portugal e a Eslovénia, inscreveu no seu programa o enfrentamento da desinformação e do discurso de ódio, no quadro da proteção dos cidadãos e das liberdades.

A Alemanha, que vem assegurando a presidência ao longo deste segundo semestre de 2020, introduziu na agenda do primeiro Conselho de Ministros da Justiça sob sua presidência, em julho passado, esses dois temas.

Fê-lo de forma incisiva, questionando os parceiros europeus sobre a realidade dos seus países, interpelando-os sobre as medidas que tomaram, ou pensam tomar, para combater o discurso de ódio em linha e pedindo que se pronunciassem sobre a forma como União e Estados membros deveriam repartir as responsabilidades nesse domínio.

Fê-lo em linguagem eloquente e perturbante, exibindo nessa reunião um vídeo que retrata, com imagens reais e explicitação em discurso direto, a violenta perseguição a que foi sujeita uma jovem e pacata família alemã que apoiou a integração de famílias … de refugiados.

Com recurso às redes sociais, foram postos a circular boatos que associavam o acolhimento e a integração da família ao apoio ao terrorismo, numa intensa campanha de desinformação que transformou num inferno a vida dessa família, bombardeada com mensagens de ódio e telefonemas anónimos, ostracizada pela comunidade, num clima de terror que culminou com um tumulto à sua porta. Salvos in extremis pelas autoridades, tiveram de mudar de cidade e de reiniciar a vida noutro lugar.

As imagens, a preto e branco, induzem como que um efeito de retro cognição, enclausurando o espetador num ambiente de institucionalização do ódio e de funcionalização da dor, que convoca a incredulidade. Mas por maior e mais intensa que esta seja, impõe-se enfrentar a realidade: são imagens de factos ocorridos no espaço da União Europeia no século XXI.

E essa realidade deve interpelar-nos.

Lord Byron, poeta britânico e uma das figuras mais influentes do romantismo, escreveu que “o ódio é de longe o mais longo dos prazeres: amamos depressa, mas detestamos com vagar”.

Não sei há quanto tempo. Sei que, como comunidade social, começámos a agredir-nos, primeiro envergonhadamente e depois intensa e profusamente, veiculando no espaço público discursos de inimizade, sintomas de um mau estar não racionalizado e incontido.

As trocas de opiniões, os debates, as entrevistas, foram assumindo gradualmente um tom agressivamente confrontacional; a argumentação foi sendo substituída pela violência verbal e o antagonismo expressa-se hoje em mensagens desqualificantes, eivadas de injúria e ódio, que podem ser difundidas facilmente nas redes sociais.

Não as diabolizemos – as redes são lugares de liberdade. Devolveram a todos espaço de opinião, democratizando a difusão da expressão livre. Mas trouxeram à tona o pior que há em cada um de nós. Facilitaram a propagação de existências que se desenvolvem em paralelo no espaço virtual – criaturas animadas de desinformação e imbuídas de intolerância, que normalizam a expressão e o incitamento do ódio.

Os teóricos dos discursos de ódio fazem questão de sublinhar que a expressão de uma ideia, ainda que cruel, corresponde a um exercício de liberdade. É verdade. A internet é o grande espaço de todas as liberdades. Mas quando através de um exercício de liberdade se produzem e partilham conteúdos que espalham o medo, instilam o ódio e incitam à violência, viola-se o compromisso de paz, de tolerância e de liberdade em que se estruturam as sociedades democráticas; lesam-se direitos fundamentais.

Em 2007 o Tratado de Lisboa tornou vinculativa para os Estados Membros a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, um dos mais completos catálogos de direitos civis, políticos, económicos e sociais à escala global.

A Presidência portuguesa, no primeiro semestre de 2021, dará sequência à implementação da nova Estratégia de Implementação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia recentemente apresentada pela Comissão Europeia.

O trio de presidências do Conselho da União Europeia formado por Portugal, pela Alemanha e pela Eslovénia está determinado a agir energicamente contra o fundamentalismo e a discriminação, baseados no medo, na insegurança e na intolerância. A melhorar, também por essa via, a proteção dos cidadãos e das liberdades.

A construção de um espaço comum de liberdade, segurança e justiça pressupõe a capacidade de nos entendermos e a determinação de respeitarmos os valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade em que se baseia a União, na expressão do preâmbulo da Carta.

Termino com uma citação de um dos nossos grandes escritores contemporâneos, Vergílio Ferreira: “O amor acrescenta-nos com o que amarmos. O ódio diminui-nos. Se amares o universo, serás do tamanho dele. Mas quanto mais odiares, mais ficas apenas do teu. Porque odeias tanto? Compra uma tabuada. E aprende a fazer contas.” Proponho que façamos de 2021 o ano do combate coletivo a esse ódio que nos amesquinha.

Catarina Wallenstein - Atriz

tiago miranda

Mais diálogo com a diferença

2020 Annus Horribilis diria o meu amigo R. Entre a pandemia, a crise social e económica e uma absurda quantidade de desastres naturais, atravessámos um ano que todos os dias nos lembrou como o mundo vai mal. E fomos obrigados a parar ou a abrandar, encarando ou intuindo o estado de fragilidade em que nos encontramos individualmente e enquanto colecivo, numa sociedade muito acelerada com tendência a organizar-se atravessada por egoísmo, solidão e descrença.

2021 não chegará com a vacina como um antídoto milagroso para as dores de 2020. Estamos descarnados enquanto sociedade desigual, impaciente, assustada e desunida. Mas através destas falhas vimos também surgir e resistir incontáveis movimentos, oásis e iniciativas para nos repensarmos enquanto coletivo, no plano laboral, no plano social, no plano artístico, no plano familiar, pois voltámos a descobrir com o corpo o quanto nos faz falta uma vivência mais clara dos sentidos de comunidade, de partilha e de escuta, para enfrentarmos o medo da morte, os nossos limites e as injustiças quotidianas.

Assim sendo acredito que 2021 seja um ano de muito enfrentamento entre pessoas que lutam por uma proposta de sociedade baseada em comunidade, esperança e troca e aqueles outros que se alimentam do nosso medo - nesta Europa e neste Mundo ainda tão divididos onde pairam propostas repressoras.

É preciso ir trabalhando contra o medo, e achando verdadeiros elos de conexão entre nós , inventando mais possibilidades de diálogo com a diferença e ao encontro da experiência do outro, em busca de um presente mais capaz de enfrentar os dilemas da nossa sociedade, que ficaram ainda mais visíveis na violência do ano que passou.

Diogo Faro - Humorista

tiago miranda

Desigualdade pode ser travada

Em Portugal ou no mundo, não estamos nem nunca estivemos no mesmo barco, e 2021 não se me afigura melhor. A crise vai-se abater, sempre sobre os mesmos, e não é com palmas à janela que se salvará o SNS ou se resolverá o desemprego. É um problema político e social, mas é também, e cada vez mais, de consciência individual pelo todo, aqui e no mundo.



A desigualdade económica vai rasgar ainda mais a humanidade, com os bilionários a ficarem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais famintos. O capitalismo selvagem (passe o pleonasmo) trouxe-nos até aqui onde 1% da população detém 70% de toda a riqueza, até onde uma meia dúzia dos mais ricos quer colonizar Marte, enquanto milhões e milhões de todos os outros se esgadanham por uma côdea na Terra, e não parece haver previsões de que venha a ser detido.



Enquanto isso, e sucumbindo à mesma ganância, a Amazónia vai continuar a ser desmatada, todo o ar a enegrecer e os oceanos a serem cada vez mais cemitérios de plástico que não morre. Passou mais um ano em que pouco se fez pela emergência climática, e juntemos a isso o acentuar da pós-verdade, onde os factos são opiniões e a ciência tratada como cartomancia, onde as vacinas são ferramentas do diabo, e onde a verdade perdeu tanto valor como a Terra esfericidade.

Não bastando, o fascismo já não está só à espreita, está todo de fora a espalhar o seu visco tóxico que se alimenta de ódio e desesperança por tudo o que é lugar, querendo fazer vingar o patriarcado que mata, o racismo que mata, a homofobia que mata.

2021 não tem de ser isto. A desigualdade económica aberrante pode ter travada, as alterações climáticas revertidas, o fascismo combatido e derrotado. Só é preciso que cada um escolha a empatia sobre o egoísmo, do todo pelo um. O que dito assim parece fácil.

Pedro Simas- Virologista do IMM

tiago miranda

Não vamos ficar dependentes das vacinas

Iniciámos e terminámos o ano de 2020 com uma pandemia viral. Entrámos em 2021 em pandemia. Mas a ciência diz-nos que poderemos terminar 2021 sem pandemia, porque temos vacinas que em ensaios clínicos mostraram ser muito protetoras de doença grave nos grupos de risco.

Até lá ainda temos um caminho a percorrer. A imunidade de grupo ainda é muito baixa e, estando num planalto muito alto de novas infeções todos os dias, nunca foi tão grande o risco de uma terceira vaga.

Deste modo, o maior desafio de 2021 é o da proteção dos grupos de risco até ao final da segunda fase do plano nacional de vacinação covid-19. Só nessa altura poderemos ficar mais descansados. E os grupos de risco mais desprotegidos, durante esta fase da vacinação, são os que estão fora dos lares: entre 1 de outubro a 15 de dezembro, a percentagem de mortes em relação ao total nacional foi de 24% nos lares e 76% fora dos lares. Por isso vamos precisar de continuar a seguir as regras de distanciamento e a usar máscaras.

Uma previsão, com base no conhecimento que temos dos outros coronavírus respiratórios, é que, uma vez vacinados os grupos de risco, a longevidade da imunidade vacinal não seja um problema.

Os grupos de risco estarão protegidos contra futuras infeções por SARS-CoV-2 porque o nosso organismo tem memória imunológica, e o contacto com o vírus irá reforçar ainda mais a imunidade porque a torna mais diversa. Não só contra a proteína “spike”, dada pela vacina, mas contra outras proteínas virais, assim como vai gerar imunidade na mucosa da nasofaringe.

Não vamos ficar dependentes das vacinas e será o processo normal de reinfeção ao longo das nossas vidas que irá manter a imunidade individual e de grupo. Em relação à preocupação de surgirem vírus com mutações que tornem a vacina menos eficiente, podemos sempre atualizar as vacinas como fazemos para a gripe.

Em 2021 vamos resolver esta pandemia com o conhecimento e esforço coletivos. Mas não a podemos esquecer para não repetirmos os mesmos erros. Inicialmente não conseguimos controlar o medo, que se propagou instantaneamente e parou o mundo: foi a primeira reação global da humanidade. Foi consequência da era digital em que vivemos e que se começa a fundir com a nossa biologia e meio físico através da inteligência artificial.

A internet e as plataformas sociais são ferramentas formidáveis, pois pela primeira vez permitem o acesso instantâneo e global à informação, essencial para evoluirmos. Com tempo iremos cada vez mais aprender a utilizá-las para o bem comum, como a ciência fez para lidar com esta pandemia.

Sabemos também que os vírus pandémicos não surgem por geração espontânea, são transmitidos por outras espécies animais. Por isso, para evitar novas pandemias, temos de viver em equilíbrio com a natureza. Esta pandemia pode ser o ponto de viragem para acelerar a proteção do nosso planeta.

..

Daniel Sampaio - Psiquiatra

tiago miranda

Continuemos a abraçar

Antes da pandemia não se falava de saúde mental e no ano que ora findou agravaram-se as lacunas nesta área. Atualmente, quando as pessoas vão aos centros de saúde com perturbações depressivas e de ansiedade são medicadas porque não há psicólogos suficientes disponíveis para as atender.

O que resulta que um grande número de embalagens de ansiolíticos e antidepressivos são prescritos para fazer face a essa falha. Ou seja, de momento, os problemas de saúde mental estão a ser resolvidos maioritariamente com comprimidos. Uma solução que não é suficiente e causa dependência, se for o caso de ansiolíticos.

Por outro lado, como não há resposta nos Centros de Saúde, os serviços de psiquiatria foram particularmente invadidos em 2020 com casos ligeiros de ansiedade e depressão que podiam ter sido tratados nos centros de saúde, prejudicando a resposta às doenças mentais mais graves.

Por outro lado, estas indicações e regras para que haja distanciamento físico têm prejudicado muito as relações sociais significativas. Porque a proximidade é crucial para essas relações. E prevejo que no 1º semestre de 2021 esta dificuldade se acentue. E já se fala da ‘fadiga pandémica’ que se traduz por sintomas de ansiedade e depressão.

Nos primeiros 6 meses deste ano são necessárias medidas urgentes para evitarmos o agravamento das perturbações da saúde mental provocadas por esta pandemia. Em 2021 salvemos o abraço nas nossas relações significativas ou fundamentais. Podemos continuar a abraçar, mantendo-nos protegidos. Claro que as regras sanitárias são imprescindíveis, mas se não ousarmos um pouco na proximidade, com a devida cautela, arriscamo-nos a criar cada vez mais isolamento e solidão.

António Barreto - Sociólogo

tiago miranda

O auge da globalização

Para o melhor e o pior, 2021 será o ano do auge da globalização. Estão em causa a vida e a morte da humanidade. Assim como o maior esforço jamais feito de convergência das ciências, da medicina, da política e dos serviços de saúde. Se a vacina for um êxito, podemos considerar que ainda há esperança nesta humanidade tão espalhafatosa, fútil, desumana, desigual e gananciosa.

A comunidade científica internacional, apoiada pelas empresas farmacêuticas do mundo inteiro e pela acção de muitos governos, liderou uma convergência entre o público e o privado, entre a ciência, a economia e a política, que, por uma vez, deixou um rasto de felicidade. Sobretudo quando o pessimismo está na ordem do dia: a catástrofe ambiental e natural que se anuncia está longe de ter sido diminuída. Nem há sinais de que a luta por uma ecologia equilibrada e pelo respeito pela natureza esteja a ganhar.

Fecha um ano velho e abre um novo com o eleitorado americano a dar uma lição: é possível evitar uma ameaça, pode-se pacificamente afastar um perigo para o continente e o mundo. Numa altura em que as democracias e as liberdades estão em recuo, a vitória dos democratas sugere que é possível, sem exércitos nem violência, assegurar a liberdade e alguma estabilidade.

Quanto a nós, Portugueses, estamos uma vez mais diante do nosso dilema mais dramático: voltarmos a ser os mais pobres da Europa ou recomeçar a recuperar, depois de vinte anos de estagnação e um de desastre. Desta vez, não depende do mundo, depende de nós.