Europa entra em 2021 sem fogo de artifício e com festas caseiras e limitadas

A festa não será como dantes. Os fogos de artifício barulhentos e coloridos não vão inundar os céus das cidades europeias este ano, não só para evitar ajuntamentos de pessoas em locais públicos e a atração para sair à rua em horário de recolher obrigatório, mas também por preocupações ambientais. Berlim, Praga, Bruxelas ou Amesterdão são algumas das cidades que já começaram a banir a pirotecnia festiva em 2019, conscientes da poluição atmosférica provocada e lembrando que o ar, as ruas, os rios, os lagos ou o mar acabam sempre poluídos por estes dispositivos. Neste ano de exceção devido à pandemia de Covid 19, os ajuntamentos em espaços públicos interiores ou ao ar livre estão condicionados por toda a Europa. Durante o período de recolhimento só serão toleradas viagens por motivos profissionais, imperativos familiares ou de saúde ou para passear animais de estimação.

França

Este ano não haverá encontros nos Campos Elísios, nem bares e discotecas abertos para festas de réveillon. A pandemia obriga os franceses a celebrar a Passagem de Ano em casa e com recolher obrigatório das 20h00 de dia 31 de dezembro às 6h00 de 1 de janeiro. Quem for apanhado nas ruas fora de horas pode estar sujeito a uma multa de €135. Cerca de 100 mil polícias estão destacados para fazer cumprir as regras. Quem fizer festa em casa não deverá reunir mais de seis pessoas e arranjar poiso para os amigos até às 6 da manhã. Para os que já tenham sido apanhados três vezes a incumprir as regras no último mês, a pena pode incluir seis meses de prisão e multa de 3.750 euros.

Alemanha

O confinamento parcial continua, pelo menos, até 10 de janeiro na Alemanha e as reuniões de família ou de amigos não devem exceder as cinco pessoas. Nas próximas 48 horas milhares de policiais vão fiscalizar 56 zonas em Berlim, entre as quais Alexanderplatz, onde são proibidos fogos de artifício e ajuntamentos. O consumo de álcool ao ar livre também está interditado e a venda de produtos pirotécnicos está proibida.

Itália

Viajar entre diferentes regiões da península italiana está interditado de 21 de dezembro a 6 de janeiro, com excepções relacionadas com questões de trabalho ou de saúde. E nesta passagem de ano, além dos italianos não poderem sair da localidade onde vivem, o recolher obrigatório chega às 22h00. Quem quiser comer fora terá de fazê-lo até às 18h e apresentar um teste covid negativo. As forças policiais estarão nas ruas a controlar.

Espanha

Os festejos de “Nochevieja” e os de entrada no Novo Ano não contarão com sinos nem “prova dos sinos” a 30 e 31 de Dezembro no centro de Madrid. A praça da Puerta del Sol estará vigiada pela polícia e o recolher obrigatório vigora na capital espanhola da 1h30 às 6h00 do primeiro dia do ano. O dispositivo de segurança no centro da cidade estende-se às zonas da Gran Vía e a Calle Alcalá e estações de metro como a de Cercanías de Sol estarão fechadas a partir das 22h. Todas as praças com relógios espalhadas pela cidade também vão estar debaixo de olho da polícia e as reuniões em casa não deverão ter mais de 10 convivas. Restaurantes e hotéis podem fazer jantares cumprindo as regras de distanciamento, mas há regras diferentes nas 17 regiões autónomas espanholas. Nas ilhas Baleares, por exemplo, bares e restaurantes têm de fechar as esplanadas às 18h e os grupos de convivas estão limitados a seis pessoas. Já na Extremadura, o recolher obrigatório toca às 22ha e os espaços de bebida e restauração fecham entre as 18h e as 20h até 6 de Janeiro.

Bélgica

Com a segunda vaga da pandemia a flagelar fortemente os belgas, cada família só pode convidar uma pessoa extra a passar o réveillon, ou duas no máximo se viver sozinho. O recolher obrigatório varia de região para região, entre as 10 da noite e a meia noite. Quem não cumprir as regras pode ter de pagar uma multa de 250 euros e o organizador da festa pode ter de desembolsar 750 euros. Os fogos de artifício são proibidos na véspera de Ano Novo e as viagens para o exterior são fortemente desencorajadas

Irlanda

O Governo Irlandês prepara-se para impor o “nível 5” de confinamento que aconselha as pessoas a ficarem em casa nos próximos dias, com fecho de lojas e serviços não essenciais, a reintrodução de restrições de circulação para lá de um raio de 5km de casa.

Holanda

Lojas não essenciais, cinemas, cabeleireiros e ginásios fechados até 19 de janeiro e os cidadãos estão aconselhados a evitar viagens não essenciais ao exterior até meados de março. As famílias holandesas não podem receber mais de dois visitantes com mais de 13 anos nesta quadra festiva.

Grécia

Até 10 de Janeiro de 2021, os gregos estão sob novas medidas restritivas de circulação devido à pandemia, com recolher noturno entre as 21h e as 5h. Na noite de Passagem de Ano não haverá festividades em espaços públicos, mas podem fazer-se convívios em casa com 10 pessoas, incluindo menores. O recolher obrigatório é estendido para 1h. Os estabelecimentos de restauração só podem prestar serviços de entrega e take away, sendo estes em domicílio depois das 21h.

Áustria

Os austríacos têm ordem para ficar em casa na noite de Passagem de Ano e cada lar pode apenas receber um conviva externo, independentemente do número de pessoas na casa.

Suécia

Desde Junho de 2019 que os suecos só podem lançar fogo de artifício se tiverem uma licença especial, não só por questões ambientais, como para evitar o historial de acidentes com este tipo de dispositivos explosivos. Mas os suecos vão poder sair à rua na noite de passagem de ano e assistir à meia-noite a “fogos de artifício de música” variada, do clássico ao pop rock e ao house, tendo o palácio real como pano de fundo, em Estocolmo.

República Checa

Todos os bares e restaurantes estarão fechados nesta Passagem de Ano, há toque de recolher obrigatório a partir das 21h e é proibido beber álcool nas ruas. E este ano não haverá os famosos fogos de artifício em Praga. A cidade adotou um decreto que proíbe o uso da maioria de itens pirotécnicos e o lançamento de lanternas de papel em outros espaços públicos para proteger o ambiente, a segurança das pessoas e o bem-estar animal. Quem não cumprir as regras pode ter de enfrentar uma multa que chega a 3800 euros.

Polónia

As novas restrições anti-COVID-19O começaram esta segunda-feira e prolongam-se por três semanas. Na véspera de Ano Novo está proibida a circulação de pessoas a partir das 19h e só voltam a poder andar na rua a partir das 6h de 1 de janeiro. O limite de pessoas por festa caseira são cinco. Pistas de ski, discotecas, piscinas, ginásios e centros comerciais estão fechados.

Reino Unido

Na véspera de Ano Novo, os ingleses são convidados a ficar em casa fechados na sua bolha doméstica, que pode incluir a junção de amigos ou familiares de três casas distintas. Não haverá ajuntamentos junto ao Big Ben, em Londres, para ver o tradicional fogo de artifício à meia-noite. Em “compensação”, os ingleses são convidados a assistir a um espetáculo de fogo e luzes no canal televisivo da BBC, organizado pelo gabinete do ‘mayor’ de Londres.