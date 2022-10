Covid-19. Seis doses, e não apenas cinco, em cada frasco

O Infarmed decidiu, esta quarta-feira, ainda que de forma condicional, permitir que cada frasco da vacina da Pfizer sirva para retirar seis doses contra a Covid-19, ao contrário das cinco até esta data.

"À data da aprovação da Autorização de Introdução no Mercado condicional, os dados relativos ao seu fabrico, permitiram determinar a retirada, com reprodutibilidade, de 5 doses em todos os frascos. Tendo em conta a geração de dados adicionais, a empresa fabricante apresentou hoje um pedido de alteração das condições de autorização à Agencia Europeia de Medicamentos para assegurar que, para todos os frascos, é possível a retirada com exatidão e precisão de 6 doses de 0,3 mL da vacina", refere o Infarmed em comunicado.

Este pedido da Pfizer está a ser "avaliado com a maior celeridade de forma assegurar uma posição científica harmonizada em toda a União Europeia."

"Neste sentido, de forma interina, se se considerar ser possível a retirada de uma dose adicional completa, o Infarmed alerta que deve ser sempre verificado e assegurado o volume de 0,3 mL previamente à administração de cada dose", adianta o mesmo comunicado.

As vacinas são preparadas no momento da administração. A tarefa cabe aos profissionais das farmácias hospitalares e implica reconstituir a vacina. Na prática, adicionar cloreto de sódio, soro fisiológico, ao frasco multidose e fazer um movimento de inversão, virando para cima e para baixo várias vezes. O preceito foi ensinado pela Pfizer a todos os profissionais de saúde afetos à preparação das doses nos cinco primeiros hospitais do país a proteger os profissionais de maior risco para a infeção.

As 9750 unidades vacinais que este domingo começaram a ser administradas estão em ambiente refrigerado, num frigorífico comum, nos respetivos hospitais e têm de ser utilizadas nas 120 horas após a descongelação. No caso, à saída do armazém em Coimbra onde ficam armazenadas as doses destinadas ao continente.