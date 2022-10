Covid-19. Efeitos da vacina só vão sentir-se a partir de abril

Os cientistas estimam que só depois de ter­minar a primeira fase da vacinação em Portugal, em abril, é que começará a ser visível o seu impacto na redução dos internamentos em cuidados intensivos e nos óbitos. Antes disso não se deverá notar nos números esse efeito da proteção conferida pela vacina, uma vez que só nesse mês deverá terminar a vacinação dos utentes de lares e unidades de cuidados continuados, que começa segunda-feira, e das pessoas acima dos 50 anos com doenças de maior risco para a covid.

“Nunca antes de abril a vacinação terá um efeito tangível na redução das hospitalizações e dos cuidados intensivos em Portugal. Avançar com datas muito concretas nesta altura é absolutamente impossível, até porque toda a Europa está dependente de vacinas que ainda não estão aprovadas”, explica Henrique Veiga-Fernandes, investigador e codiretor da Champalimaud Research. “Esse impacto será visível de forma mais clara no final da segunda fase, depois de termos as pessoas com mais de 65 anos vacinadas. Nessa altura estará protegida a população que é maioritariamente afetada pela doença. Teremos então cerca de um terço dos portugueses vacinado, a que acresce pelo menos 10% a 15% de pessoas que sabemos que até hoje já teve contacto com o vírus.”