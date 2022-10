Covid-19 no 🌏: Incidência volta a subir em Espanha, Reino Unido regista um novo recorde de infeções

No último dia, a pandemia covid-19 gerou mais 8.319 mortes e 417.358 pessoas infetadas, segundo um balanço feito pela agência France presse (AFP). Até à data, somam-se pelo menos 1.775.272 mortos e 81.517.140 casos de infeção, a par da recuperação de 51.201.600 doentes.

Os valores têm como base os balanços diários comunicados pelas autoridades sanitárias de cada país e excluem as revisões realizadas posteriormente pelos organismos de estatísticas da Rússia, Espanha e Reino Unido.

Após o início da pandemia, o número de testes médicos realizados aumentou e as técnicas de despistagem e acompanhamento têm sido melhoradas, traduzindo-se num aumento do número de casos de contaminação declarados oficialmente.

França

França registou nas últimas 24 horas 11.395 novos casos de covid-19 e o Governo encoraja medidas suplementares nas regiões mais afetadas, como o alargamento do recolher obrigatório, segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran. Desde o início da pandemia, o país confirmou 2.574.041 casos do novo coronavírus.

Ainda nas últimas 24 horas, houve 384 mortes devido a covid-19 em meio hospitalar e, nos últimos três dias, 585 mortos em lares de idosos. Os números relativos aos mortos em lares são atualizados duas vezes por semana.

Segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran, "há uma disparidade regional importante" na progressão da pandemia em França e, por isso, o Governo, que hoje esteve reunido num Conselho de Defesa, considera que devem ser tomadas medidas suplementares locais.

"Estamos a promover uma concertação com eleitos locais e prefeitos para tomar medidas suplementares onde for necessário", disse o ministro em entrevista no canal de televisão France 2.

Uma destas medidas é antecipar em algumas regiões o recolher obrigatório atualmente em vigor em todo o país, passando das 20h para as 18h00. O ministro indicou ainda que, neste momento, o Governo não pensa num novo confinamento nem nacional nem local.

Espanha

Espanha registou 14.089 novas infeções e 320 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o ministério da Saúde, enquanto a incidência cumulativa de casos por 100.000 habitantes subiu para 255,5, mais nove pontos desde segunda-feira.

Com estes números, o total de contágios em Espanha subiu para 1.893.502 e o de óbitos para 50.442.

Além disso, as comunidades notificaram 12.032 pacientes hospitalizados atualmente (menos 140 do que segunda-feira), com a ocupação hospitalar em 9,94%, que no caso das Unidades de Cuidados Intensivos é de 21,05% das camas (21,14% na segunda-feira).

A incidência cumulativa, que no dia anterior teve uma queda de mais de 16 pontos em relação a 24 de dezembro, voltou esta terça-feira a subir.

Do total de casos diagnosticados nos últimos 14 dias (120.176), 44.598 apresentaram sintomas, o que indica que quase mais de dois terços dos pacientes são assintomáticos e a taxa de positividade situa-se nos 8,82%.

Itália

Itália registou 11.224 novas infeções pelo novo coronavírus e 659 óbitos associados à doença covid-19 nas últimas 24 horas, informou esta terça-feira o Ministério da Saúde italiano, indicando que a curva epidemiológica do país se mantém sob controlo.

Com a contabilização destes novos contágios, Itália soma, até à data, 2.067.487 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.

Em termos de vítimas mortais, o número total de mortes registadas no país desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro, sobe para 73.029, de acordo com a mesma fonte.

Existem 568.728 casos positivos que estão atualmente ativos em Itália, menos 6.493 em comparação com segunda-feira, segundo o boletim do Ministério da Saúde italiano.

No que diz respeito aos recuperados, o país regista um total de 1.425.730, um aumento de 17.044 face ao dia anterior.

A região com o maior número de casos nas últimas 24 horas foi Veneto (norte de Itália), que reportou 2.655 novas infeções, seguida por Lazio (centro), cuja capital é Roma, com mais 1.218 novos contágios.

Reino Unido

O Reino Unido registou 53.135 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário superior em 28% ao valor da véspera, bem como 414 mortes, informou esta terça-feira o Ministério da Saúde.

Na segunda-feira tinham sido notificados 41.385 novos casos confirmados, o recorde anterior desde o início da pandemia a primeira vez em que o número subiu acima de 40.000, e 357 mortes.

A conselheira médica chefe da direção geral de Saúde de Inglaterra (Public Health England) disse, num comunicado, que estes números elevados incluem algumas das infeções registadas durante o período festivo do Natal, quando aumentou o contacto social em reuniões familiares.

"Continuamos a assistir a níveis sem precedentes de infeção com covid-19 em todo o Reino Unido, o que é de extrema preocupação tendo em conta que os nossos hospitais estão muito vulneráveis", afirmou Susan Hopkins.

O número de infetados com covid-19 hospitalizados em Inglaterra ultrapassou esta semana o registado no pico da primeira vaga da pandemia, em abril, atingindo na segunda-feira as 20.426 pessoas.

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte não atualizam os dados há uma semana.

O recorde de hospitalizados com covid-19 tinha sido registado em 12 de abril, quando 18.974 pessoas se encontravam nos serviços de saúde devido ao novo coronavírus.

Alemanha

O país registou 12.892 contágios e 852 óbitos nas últimas 24 horas, após vários dias em que foram comunicados valores de mortalidade mais baixos devido ao período do Natal. O número de novos contágios é considerado baixo porque se realizaram menos testes médicos nos últimos dias.

Na Alemanha, o número máximo de mortes em 24 horas registou-se na semana passada com 962 mortos, num período de 24 horas, e o valor mais elevado de contágios num dia ocorreu a 18 de dezembro: 33.777 casos.

Desde o início da pandemia, a Alemanha soma 1.644.726 infeções, das quais 1.277.900 pacientes conseguiram recuperar-se. Na Alemanha morreram até ao momento 30.978 pessoas de covid-19.

O governo alemão admitiu na segunda-feira prolongar as restrições do setor público e administrativo que inicialmente deviam terminar no próximo dia 10 de janeiro. Encontra-se ainda em análise a possibilidade do começo de aulas presidenciais, após umas férias escolares de três semanas e meia para evitar os contágios. As medidas a aplicar no ensino vão ser discutidas a 5 de janeiro.

Desde 16 de dezembro estão encerrados os estabelecimentos comerciais não essenciais, excetuando locais de compra de alimentos e outros produtos de uso diário. Desde o princípio de novembro estão suspensas atividades de divertimento noturno e encerrados os museus, salas de concertos, teatros e cinemas e os restaurantes e bares só estão autorizados a vender comida para levar para fora.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 1626 mortos e 173.053 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

O país contabiliza agora 19.280.728 casos e 334.695 óbitos desde o início da pandemia.

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido, com 37.502 mortes, seguindo-se o Texas com 27.305.

O número provisório de mortes excede de longe as estimativas iniciais da Casa Branca.

Rússia

A Rússia registou 562 vítimas mortais de covid-19 e 27.002 contágios nas últimas 24 horas, acumulando até à data 55.827 mortes e 3,1 milhões de infetados com covid-19.

Moscovo, capital com cerca de 13 milhões de habitantes e principal foco de infeção do país,totalizou no último dia 75 mortos e 5.641 novos casos. A capital já soma 11.064 óbitos e quase 800 mil infetados. Na segunda cidade do país, São Petersburgo, onde segundo as autoridades locais os hospitais estão no limite das capacidades, morreram 79 pessoas de covid-19 e registaram-se 3.757 novos casos, nas últimas 24 horas.

Apesar do agravamento da situação provocada pela pandemia, as autoridades russas optaram por não endurecer as restrições sanitárias já aplicadas porque confiam na campanha de vacinação que começou no passado dia 15 de dezembro. Mesmo assim, o governo avisou que o regresso à normalidade só vai ser possível depois da vacinação massiva da população, uma tarefa que se vai prolongar durante vários meses.

Índia

A Índia registou 16.432 casos nas últimas 24 horas, elevando para 10,22 milhões o total de infeções no país, que contabiliza também 148.153 mortes.

O país anunciou esta terça-feira ter detetado seis pessoas infetadas com a variante do novo coronavírus descoberta em território britânico e que tinham regressado do Reino Unido nas últimas semanas, informando ainda que os seis pacientes estavam isolados e que os seus companheiros de viagem foram localizados. Os contactos diretos com os doentes infetados foram também colocados em quarentena.

A Índia tinha suspendido os voos de e para o Reino Unido até ao final do ano, justificando a decisão com o facto de a nova variante estar "a espalhar-se e a crescer rapidamente".

Espera-se que o país inicie uma campanha de vacinação para cerca de 300 milhões de pessoas no início do próximo mês.

México

O México registou 429 mortos e 5996 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. O novo balanço eleva para 1.389.430 o número de contágios e para 122.855 o número total de óbitos desde o início da pandemia.

O México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. É também o 13.º país do mundo em termos de pacientes registados.

Na quinta-feira, o país tornou-se no primeiro da América Latina a iniciar a vacinação, administrada a três mil médicos na Cidade do México e nos municípios vizinhos de Queretaro e Toluca. O Governo mexicano espera vacinar praticamente todo o pessoal de saúde até ao final de janeiro.

O México quer imunizar o resto da população entre fevereiro de 2021 e março de 2022, gratuitamente e por fases, dependendo da idade e das doenças crónicas.

Colômbia

A Colômbia ultrapassou os 1,6 milhões de infetados por covid-19, ao somar 9310 novos casos diários e mais 203 mortes. Desde o início da pandemia no país, o número de infetados ascende a 1.603.807, dos quais 42.374 mortos, tendo recuperado 1.469.041 doentes.

A capital, Bogotá, continua a ser a zona mais afetada, tendo registado na segunda-feira 2300 novas infeções e mais 50 mortes.

Perante o aumento do número de mortos, as autoridades governamentais pediram aos autarcas e governadores para que adotem medidas que travem os contágios e evitem o colapso das unidades de cuidados intensivos dos hospitais.

Coreia do Sul

A Coreia do Sul registou mais 40 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número diário desde que a pandemia do novo coronavírus começou, aumentando o total de óbitos para 859. O país teve no último dia mais 1046 infetados, elevando o total de casos para 58.725.

Alguns analistas consideraram que a subida do número de mortes reflete um aumento das infeções em lares de idosos e centros de cuidados continuados.

China

A China anunciou ter identificado 27 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, entre os quais 12 oriundos do exterior e 15 por contágio local na província de Liaoning e em Pequim. A província de Liaoning, que detetou um surto em 15 de dezembro, na cidade portuária de Dalian, somou mais oito casos locais na segunda-feira: dois em Dalian e seis na capital de província, Shenyang. No total, a província soma 48 casos confirmados.

A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4634, o mesmo desde maio passado. O país somou, no total, 87.003 infetados desde o início da pandemia.

África

O continente registou mais 545 mortes devido à covid-19, e um total de 63.344 novos casos no último dia, totalizando até à data 2.677.672 pessoas infetadas. O número de recuperados nas 24 horas anteriores foi de 11.745, ascendendo agora a 2.239.023.

Entre as cinco regiões africanas, a África Austral já registou 1.134.497 casos e 29.011 mortes. A África do Sul é o país mais afetado pela covid-19 no continente, contabiliza esta terça-feira um total de 1.011.871 infeções e de 27.071 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 911.486 casos e 23.766 vítimas mortais. A África Oriental regista 319.156 infeções e 5.917 mortos, na África Ocidental o número de infeções é de 239.216 e o de mortes ascende a 3.187, enquanto a África Central regista 73.317 casos e 1.463 óbitos.

Nos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 403 óbitos e 17.296 casos, seguindo-se Moçambique (162 mortos e 18.310 casos), Cabo Verde (112 mortos e 11.723 casos), Guiné Equatorial (86 mortos e 5.248 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.014 casos).

