Reportagem no dia "V". "Se me dessem outra para levar para a minha mãe": os primeiros 0,3 mililitros salva vidas, a três vozes

‘K3, 11h50’. A hora, quase redonda, é fácil de descodificar comparada com o código que a precede. Ambos se realçam na senha que João Fonseca tem na mão. Já fintou a boa disposição do enfermeiro Rui, encarregado de entregar panfletos para informação sobre a vacina e de esclarecer dúvidas aos futuros primeiros vacinados do país. No fundo, Rui é a porta de entrada de um trajeto nada labiríntico percorrido em tempo record para receber 0,3 mililitros do líquido mais desejado pela comunidade científica em 2020.

