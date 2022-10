Inteligência artificial quântica para formular a Teoria de Tudo

“A (falta de) caracterização da matéria escura e da energia escura, que são a maior parte do universo, intrigam a comunidade científica. Acreditamos que temos hipóteses de sondá-lo usando a tecnologia quântica.” Maria Spiropulu, investigadora do Instituto de Tecnologia da Califórnia, confirma, em declarações ao Expresso, a possibilidade levantada por Stephen Hawking, em 1980, segundo a qual seriam os computadores a completar a Teoria de Tudo. Não será para cedo, mas alguns físicos acreditam que a meta vai ser cortada algures no final do século.

Falta fechar o círculo no entendimento da Física, já que ainda não foi possível conciliar a gravidade e a mecânica quântica. A Física moderna assenta em dois grandes postulados: a teoria quântica de átomos e partículas subatómicas, e a teoria da gravidade de Einstein, conhecida como Relatividade, que descreve estrelas, galáxias e todo o universo. As estrelas, compostas por átomos, deveriam ser descritas, em teoria, pelas mesmas fórmulas, mas há pontas soltas que ainda não foram compreendidas.