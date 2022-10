Covid-19. Uma vacina que não se pode agitar

Agitar o frasco da vacina antes de encher a seringa que fará a inoculação é um gesto habitual dos enfermeiros quando alguém é vacinado mas proibido no caso das doses contra a covid. A nova vacina tem procedimentos especiais e um deles é não agitar o frasco.

Cada frasco contém cinco doses de vacina, preparadas no momento. A tarefa cabe aos profissionais das farmácias hospitalares e implica reconstituir a vacina. Na prática, adicionar cloreto de sódio, soro fisiológico, ao frasco multidose e fazer um movimento de inversão, virando para cima e para baixo várias vezes. O preceito foi ensinado na semana passada pelo Pfizer a todos os profissionais de saúde afetos à preparação das doses nos cinco primeiros hospitais do país a proteger os profissionais de maior risco para a infeção.

As 9750 unidades vacinais que este domingo começaram a ser administradas estão em ambiente refrigerado, num frigorífico comum, nos respetivos hospitais e têm de ser utilizadas nas 120 horas após a descongelação. No caso, à saída do armazém em Coimbra onde ficam armazenadas as doses destinadas ao continente.