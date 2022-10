A Uber Eats vai ser mais do que comida? Continuamos em teletrabalho? Os podcasts viram moda? (8 perguntas sobre tendências em 2021)

É essa a intenção do braço da Uber dedicado ao food delivery, a operar há três anos em Portugal. Depois de ver a operação crescer de forma expressiva durante a pandemia (130% à escala global, ainda assim abaixo da nacional, que registou um crescimento de 160% no primeiro), a Uber Eats quer transformar-se e usar a sua plataforma logística noutras áreas. O objetivo é operar no mercado das entregas imediatas: querem levar os produtos a casa dos clientes no prazo de meia hora após a compra.

A pandemia obrigou ao cancelamento de quase todos os eventos presenciais e a tecnologia deu uma ajuda incontestável na hora de responder ao desafio de juntar as pessoas à distância, mas ainda são poucos os exemplos de eventos digitais que consigam suplantar a experiência presencial. Os custos da operação desceram consideravelmente e os eventos digitais são mais amigos do ambiente — só em 2020 evitaram-se milhões de viagens de longo curso —, no entanto não é certo que estes se mantenham quando as restrições forem levantadas. A Apple mostrou que um evento digital pode ser tão ou mais envolvente que o congénere tradicional, mas será mesmo esse o futuro? Nem todos terão capacidade de organizar experiências assim.