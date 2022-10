"O gajo queria era ficar com o barco": há 30 anos o mestre Serafim tentou fugir, houve tiros e o "Alcantâra" ficou apresado um mês em Tânger

Já tinham passado muitos dias e a impaciência ganhou. Decidiram escapar debaixo da noite, o “Alcântara” ia furar as ondas e a escuridão de Tânger. A coragem teve perna curta. Pouco depois foram intercetados por uma vedeta da Marinha marroquina, o que levou o mestre António Serafim a mandar os homens lá para baixo, para a zona dos beliches. Agostinho ficou na cozinha, sozinho, estava escudado por uma porta de ferro. Mas naquele dia as balas que saíram das armas dos indivíduos fardados não faziam a destrinça entre algodão e ferro, por isso Agostinho foi atingido com gravidade.

