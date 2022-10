Roxana Mihaela Andrei é a única testemunha do crime do aeroporto que já foi ouvida em tribunal. Era segurança da Prestibel, tem dupla nacionalidade, romena e portuguesa, mas como decidiu emigrar para a Alemanha já prestou declarações para memória futura à juíza de instrução do caso, Cláudia Pina. Estas declarações valem como se tivessem sido prestadas durante o julgamento e serão usadas como prova.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.