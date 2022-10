Magistrados apresentam providência cautelar para impedir posse de juízes-presidentes

Dois juízes candidatos ao cargo de juiz-presidente de várias comarcas do país avançaram com uma providência cautelar no Supremo Tribunal de Justiça para impugnar a eleição da presidência de quatro comarcas - Bragança e três de Lisboa (Oeste, Norte e a principal). Segundo o "Público", as tomadas de posse marcadas para 5 de janeiro poderão não acontecer, caso o Supremo Tribunal decida suspender alguma das deliberações.

Rui Teixeira, que foi o juiz de instrução do processo Casa Pia, e Marília Fontes, do Tribunal de Cascais, decidiram impugnar a decisão do Conselho Superior de Magistratura (CSM) por considerarem que existe falta de fundamentação nas nomeações. Como escreve esta quarta-feira o "Público", a justificação é a mesma para os 18 juízes-presidentes selecionados no concurso: "O resultado da votação exprime a agregação de votos individuais, de acordo com o sentido da discussão prévia e da avaliação efetuada por cada um dos membros do Conselho sobre os elementos curriculares dos candidatos ao cargo de Juiz-Presidente de Comarca, confluindo na consideração de que aquele que obteve maior votação detém o perfil mais adequado para o exercício do cargo".

Apesar de o Supremo não ter determinado a suspensão provisória das decisões, como pediram os dois magistrados que apresentaram a providência cautelar, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que o CSM só poderia avançar caso apresentasse uma resolução fundamentada.

A eleição dos cargos da comarca de Lisboa é a que está a gerar mais indignação, já que nenhum dos candidatos que frequentou o curso no Centro de Estudos Judiciários, um dos principais requisitos, foi selecionado. Um dos casos é o de Artur Cordeiro, que não conseguira vaga no referido curso, tendo sido nomeado "a título excecional e atento o interesse público", com a condição de frequentar, mais tarde, a formação.