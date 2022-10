Covid-19. Profissionais de saúde do sector privado não sabem quando vão ser vacinados

Os números mais recentes indicam que 4 milhões de portugueses utilizam clínicas e hospitais privados. Os cuidados são assegurados por 15 mil profissionais de saúde, mas até agora não lhes foi dada qualquer informação sobre a sua inclusão nos beneficiários da vacina entre quem trata doen­tes. No SNS, os colegas vão começar a ser inoculados já partir do dia 27, em cinco das maiores unidades do país.

A crítica é do antigo secretário de Estado da Saúde do PS e atual presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Óscar Gaspar. A omissão do Governo sobre a vacinação das equipas clínicas do sector foi contestada formalmente assim que foi apresentada a estratégia nacio­nal para a administração da vacina, e continua sem resposta.