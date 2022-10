Morte no aeroporto. PJ deixou telemóveis com inspetores do SEF para descobrir o que falavam entre si

Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados do homicídio qualificado de Ihor Homenyuk permanecem em prisão domiciliária e, até abril, continuaram a ter acesso aos seus telemóveis. Ao "Público", fonte ligada à investigação adiantou que a Polícia Judiciária não apreendeu os telemóveis na altura da detenção, a 30 de março, por uma questão de estratégia na investigação.

Segundo o "Público", os arguidos Duarte Laja e Bruno Sousa tiveram acesso aos seus telemóveis até ao dia 8 de abril e o arguido Luís Silva só entregou o seu equipamento no dia 23 de abril, alegando numa fase inicial que as autoridades não tinham um mandado para o efeito.

Depois de apreendidos os telemóveis, a Polícia Judiciária verificou que tinham sido eliminadas dezenas de mensagens, sendo, no entanto, possível recuperar algumas informações. De acordo com o processo de investigação, os inspetores acusados da morte do cidadão ucraniano no centro de instalação temporário do aeroporto de Lisboa faziam parte de um "pequeno grupo secreto" no Telegram, criado por outros colegas do SEF para ajudar os três arguidos.

Na troca de mensagens é possível perceber que um dos arguidos quer saber quantas câmaras de vigilâncias estavam a funcionar no centro de instalação temporária no dia da morte de Ihor Homenyuk e que sabia que na sala onde ocorreu o alegado homicídio não existia vigilância.

"Alguns do nosso grupo andam a mexer-se", lê-se numa das mensagens enviadas. No mesmo "grupo secreto", os arguidos queixam-se da falta de apoio da direção nacional, tendo um deles comentado: “esta história está muito mal contada”.