Governo esclarece confusão que provocou e suspende até esta quarta multas às companhias que transportem portugueses no UK sem teste covid

O despacho publicado este domingo obriga a que “os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, e seus familiares, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal”, que embarquem do Reino Unido para cá tenham um teste à covid-19 negativo com pelo menos 72 horas de antecedência - e refere que qualquer companhia aérea que transporte passageiros sem esse teste incorre numa multa. Ora, o documento foi publicado este domingo, não dando esse espaço de 72 horas necessário para esses passageiros que voavam esta segunda-feira. E para não serem multadas, houve companhias que impediram embarques.

Fonte oficial do Governo diz ao Expresso que até ao fim de quarta-feira estão suspensas as multas às companhias áreas. As pessoas que cheguem a Portugal sem teste durante este período vão ser acompanhadas para o fazerem já em território português sem qualquer custo - e nenhuma companhia aérea será multada. A partir desta quinta-feira esta benesse das multas termina e as companhias aéreas que transportem pessoas sem um teste negativo são multadas no valor de até mil euros por passageiro. Certo é que os passageiros, segundo o despacho, nunca serão multados.

Refira-se que o despacho do Governo, assinado por cinco ministérios (Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas), não faz qualquer referência a este prazo, dizendo apenas inicialmente no seu ponto 1 que “nos voos provenientes do Reino Unido” é permitida “a entrada em território nacional apenas de cidadãos nacionais ou de titulares de autorização de residência em Portugal e seus familiares, bem como de pessoal diplomático colocado em Portugal”. De seguida é indicado que “os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, e seus familiares, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal, que sejam passageiros nos voos referidos no n.º 1 e que, excecionalmente, não sejam portadores de comprovativo de realização de teste laboratorial para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, nos termos do número anterior, são encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para a realização do referido teste a expensas próprias, em local próprio no interior do aeroporto em serviço disponibilizado pela ANA - Aeroportos de Portugal, S. A., através de profissionais de saúde habilitados para o efeito”. Depois é referido que “os cidadãos sujeitos ao teste a que se refere o número anterior, enquanto aguardarem o resultado, serão obrigatoriamente sujeitos a isolamento no respetivo domicílio ou, não sendo aí possível, noutro local definido pelas autoridades de saúde competentes”. E surge então a referência às contra-ordenações: “As companhias aéreas que permitam o embarque de cidadãos referidos no n.º 1 sem o teste referido no n.º 2 incorrem em incumprimento dos deveres estabelecidos na alínea i) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 28-B/2020, de 26 de junho, na sua redação atual, e são sujeitas a processo de contraordenação conforme previsto no n.º 2 do artigo 3.º do mesmo diploma”. Não é referido a existência deste período transitório até ao fim desta quarta-feira, o que levou a TAP, por exemplo, a reter passageiros para evitar multas.

Este é o segundo esclarecimento que o Governo deu no espaço de poucas horas. Depois de publicar o despacho o Governo publicou uma nota em que refere estar “ciente da situação difícil de gerir por parte das companhias aéreas, nomeadamente quanto à questão contraordenacional e quanto aos cidadãos que se preparavam para embarcar no Reino Unido com destino a Portugal e que não dispunham ainda de um teste negativo ao SARS-COV-2”, mas nessa nota não refere o prazo de quarta-feira como limite da suspensão das multas. Aliás, não diz sequer que as multas estão suspensas, diz simplesmente, como já referido, estar “ciente da situação difícil de gerir por parte das companhias aéreas, nomeadamente quanto à questão contraordenacional” e que “o Governo já articulou com a ANAC no sentido de acautelar que seja tomado em consideração o curto espaço de tempo que foi dado às companhias aéreas para o cumprimento do referido diploma, mais se pretendendo que, transitoriamente, os cidadãos nacionais e legalmente residentes em Portugal que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste negativo sejam encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito (ficando em isolamento nos termos definidos pelas autoridades de saúde)”. Só depois de contactado pela SIC e posteriormente pelo Expresso é que o Governo esclareceu existir um prazo de suspensão que termina esta quarta-feira.

A mesma fonte do Governo garante ao Expresso que esta informação sobre o prazo transitório foi comunicada à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), que por sua vez informou as companhias de que as multas estão suspensas durante o período de tempo referido.

O esclarecimento por parte do Governo surge depois de várias denúncias de portugueses que tentaram viajar durante esta segunda-feira para Portugal e foram impedidos pelas companhias - que evitavam assim a multa. Fonte do Governo diz ainda que a situação já foi esclarecida e que as companhias podem fazer o transporte sem receio de penalização durante o período transitório.

Vários cidadãos portugueses não conseguiram, contudo, embarcar no aeroporto de Heathrow, em Londres, na manhã desta segunda-feira, por não terem apresentado um teste de deteção do vírus da covid-19 com resultado negativo.

Ao contrário de outros países, Portugal não suspendeu os voos com o Reino Unido, no âmbito das novas restrições impostas devido à descoberta de uma nova variante do vírus no país. A descoberta recente de uma nova estirpe do SARS-CoV-2 no Reino Unido, que será 70% mais contagiosa do que as conhecidas até ao momento, levou o Governo português a restringir parcialmente a entrada de cidadãos vindos daquele país por via aérea: a partir das 00h desta segunda-feira, só podem entrar em Portugal cidadãos nacionais ou com residência legal no país.

Título do artigo alterado às 13h33 de terça-feira com o prazo em que termina o regime excecional decretado pelo Governo para as companhias aéreas. Depois de novamente questionada pelo Expresso, após uma contradição entra a informação disponibilizada pelo Governo e a TAP, fonte do Ministério das Infraestruturas e da Habitação alterou a informação e disse que afinal o regime transitório vigora até quarta-feira (inclusive) e não até terça, como anteriormente tinha sido avançado.