Novos prémios para o Expresso

Dias depois de ter merecido diversos galardões nos European Newspaper Awards, a arte do Expresso volta a ser distinguida internacionalmente, no concurso organizado pela SND-E, com sede em Espanha, em parceria com a Society for News Design da América Latina. Entre os quase dois mil trabalhos a concurso, inscritos por 102 meios de comunicação de 14 países, foram atribuídas oito medalhas ao Expresso.

O trabalho publicado na Economia do Expresso a 15 de agosto – sobre como os “patrões dos patrões gerem a pandemia” nas suas empresas – mereceu dois galardões, uma prata, pelo design da página, na categoria “Reportagens”, e um bronze, pela ilustração de Gonçalo Viana.

1 / 6 1 / 6 2 / 6 2 / 6 3 / 6 3 / 6 4 / 6 4 / 6 5 / 6 5 / 6 6 / 6 6 / 6

Todas as outras páginas premiadas – que podem ser vistas na galeria acima – contêm também ilustrações, o que reforça o constante investimento e a renovada qualidade que o Expresso continua a ter nas páginas dos seus mais diversos cadernos.

Desde sempre o semanário aposta fortemente na sua vertente visual e procura ser uma plataforma para lançar – e confirmar – diversos talentos nesta área. Estes prémios para trabalhos genialmente ilustrados por Paulo Buchinho, Helder Oliveira, Nuno Saraiva e Cristiano Salgado são a prova disto mesmo.