Covid-19. Mais 2099 infetados, 57 mortes (o número mais baixo em mais de um mês) e 2370 recuperados em Portugal

O boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 2099 novos casos de covid-19 e 57 óbitos em Portugal nas últimas 24 horas.

Trata-se do menor número de casos nos últimos 62 dias — desde que a 20 de outubro se assinalaram 1876 novas infeções. Por sua vez, o número de óbitos é o mais reduzido em pouco mais de um mês, desde que a 14 de novembro morreram 55 pessoas devido à doença.

Recorde-se que à segunda e terça-feira os números são habitualmente inferiores, devido ao efeito do fim de semana.

O documento assinala ainda 2370 recuperados, pelo que o número de casos ativos recua: são agora 70.426, menos 328 do que no sábado.

Internamentos aumentam

O total de internamentos subiu (para 3158, mais 131 do que este domingo), bem como o de internados em unidades de cuidados intensivos (502, mais 19 do que na véspera). Os máximos históricos destes itens são, respetivamente, de 3367 (a 7 de dezembro) e de 536 (a 29 de novembro).

Em termos absolutos, Portugal já registou 376.220 casos de infeção, 6.091 óbitos e 299.603 doentes recuperados. As autoridades de saúde seguem agora 85.149 contactos, mais 2.558 do que no domingo.

Norte com 41% dos novos casos nas últimas 24H

O Norte, com mais 858 casos, representa 40,88% das infeções registadas nas últimas 24 horas. A seguir surgem Lisboa e Vale do Tejo com 711 (33,87%), Centro com 352 (16,77%), Alentejo com 105 (5%), Algarve com 34 (1,62%), Açores com 23 (1,1%) e Madeira com 16 (0,76%).

Em números absolutos, os casos e mortes por covid-19 identificados desde o início da pandemia, em março, ficam assim por região:

Norte: 194.910 casos, 2.926 mortes

Centro: 41.243 casos, 872 mortes

LVT: 121.435 casos, 2.130 mortes

Alentejo: 9.173 casos, 169 mortes

Algarve: 6.623 casos, 64 mortes

Açores: 1581 casos, 21 mortes

Madeira: 1.255 casos, 9 mortes