Covid-19 no 🌏: Reino Unido supera dois milhões de infeções, Itália perto de 70 mil vítimas mortais, incidência sobe em Espanha

Em todo o mundo, a pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Acompanhe a evolução do surto nas últimas 24 horas.

França

França registou 5.797 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, e mais 351 óbitos em meio hospitalar no mesmo período, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelas autoridades sanitárias. No domingo, França registou 12.799 casos e 131 óbitos.

Com os números hoje divulgados, França totaliza 2,47 milhões de contágios desde o início da pandemia, enquanto os óbitos situam-se nos 60.900, acrescentou a agência de Saúde Pública.

O número de pacientes hospitalizados aumentou para 25.233 (mais 240 relativamente a domingo), enquanto os internados em Unidades de Cuidados Intensivos diminuíram ligeiramente para 2.746 (menos oito).

Com o país sob um rígido recolher obrigatório entre as 20h00 e as 6h00, a taxa de positividade continua a cair para 4,7% dos testes realizados, quando comparados com os 5,2% de domingo e 5,6% de sábado.

Espanha

Espanha registou desde sexta-feira 22.013 novos casos de covid-19, elevando para 1.819.249 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol. As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 334 mortes durante o fim de semana atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 49.260.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a aumentar, havendo esta segunda-feira 225 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais 11 do que na sexta-feira), sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Baleares (407), Madrid (301), Extremadura (280), Castela-Mancha (277), Comunidade Valenciana (276) e País Basco (242).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 945 pessoas com a doença, das quais 212 na Comunidade Valenciana, 177 na Catalunha e 142 em Madrid.

Em todo o país há 11.431 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 9,40% das camas, das quais 1.944 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 20,00% das camas desse serviço.

Itália

Itália registou 415 mortes e 10.872 novas infeções com a doença covid-19 nas últimas 24 horas, no dia em que começa a proibição de mobilidade entre as regiões, por causa das festas de Natal. O Ministério da Saúde italiano anunciou esta segunda-feira que o número de mortes com a covid-19 no país, desde o início da pandemia, é agora 69.214.

Com mais 10.872 novas infeções nas últimas 24 horas, o número total de casos passa para 87.889. A pressão nos hospitais continua a cair: das 613.582 pessoas que atualmente sofrem de covid-19, a maioria está isolada nas suas casas, com sintomas leves ou nenhum sintoma, enquanto 27.876 estão internadas, 25 a menos que no dia anterior, e o número de doentes em cuidados intensivos é 2.731, menos 12 do que no dia anterior.

A Itália impôs a partir de hoje limitações às viagens entre regiões, com algumas exceções, procurando desacelerar a propagação do novo coronavírus e preparando-se para o confinamento do Natal.

O Governo italiano quer limitar a mobilidade durante a época festiva, entre todas as regiões do país, bem como de ou para as províncias autónomas de Bolzano e Trento (no norte), com as exceções de casos de estrita necessidade, trabalho ou regresso ao local de residência.

Reino Unido

O Reino Unido registou 33.364 novos de covid-19 casos nas últimas 24 horas, um dos mais altos de sempre, ultrapassando os dois milhões desde o início da pandemia, e 215 mortes, divulgou o Ministério da Saúde britânico.

O número elevado de casos é atribuído à nova variante do SARS-Cov-2, considerada até 70% mais contagiosa, e que ditou a introdução de um confinamento na região de Londres e sudeste de Inglaterra desde domingo.

No domingo tinham sido notificadas 35.928 novos casos, um novo recorde desde o início da pandemia, e 326 mortes. Desde o início da pandemia covid-19, o Reino Unido contabilizou oficialmente 67.616 mortes de covid-19 e 2.073.511 casos.

Dados de quinta-feira, os números mais recentes disponíveis, indicavam estarem hospitalizados 18.771 pacientes, o mais alto desde 22 de abril, dos quais 1.366 com assistência respiratória de ventilador.

Vários países, incluindo Alemanha, França, Canadá, Holanda ou Itália, decidiram suspender todas as viagens a partir do Reino Unido, após o aparecimento de uma nova variante do SARS-CoV-2, que alegadamente é 70% mais contagiosa.Os países da União Europeia reuniram-se hoje, ao mais alto nível político, para coordenar respostas à nova variante docoronavírus descoberta no Reino Unido, numa reunião de emergência convocada pela presidência alemã do Conselho.

Rússia

A Rússia registou esta segunda-feira um novo máximo de casos diários de covid-19 - 29.350 nas últimas 24 horas, a par de 493 mortes, numa altura em que o país evita o confinamento generalizado para preservar a economia apesar da segunda vaga do surto.

O país totaliza 2,87 milhões de contágios desde o início da pandemia, além de 51.351 mortes. Em São Petersburgo, a segunda cidade do país, as autoridades referem que apenas 4% das camas reservadas a pacientes afetados pelo vírus disponíveis.

Os valores oficiais publicados pelas autoridades russas indicam uma mortalidade por covid-19 mais baixa do que na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos, situação que levou o presidente Vladimir Putin a afirmar que a Rússia faz uma "melhor gestão" da pandemia do que os outros países. A Rússia regista apenas - oficialmente - as mortes em que a causa principal é o covid-19 e após confirmação por autópsia.

Mas a agência oficial de estatísticas Rosstat indicou no passado mês de outubro que - no total ocorreram mais 50 mil óbitos em relação ao que se verificou no ano de 2019, em todo o país. Incluindo as mortes por covid-19, entre março e o fim de outubro de 2020 o número total de óbitos atingiu os 165 mil, um valor muito superior ao que se verificou no ano passado.

Alexei Rachka, demógrafo independente russo, que foi demitido da Rosstat em julho, afirmou no verão, em declarações à France-Presse, que o número real de mortes por covid-19 por ser cinco vezes superior ao que está a ser divulgado pelas autoridades. "Cerca de 250 mil pessoas morreram desde o início da pandemia", afirmava Rachka.

A "segunda vaga" começou no outono atingindo valores máximos todas as semanas, sobretudo nas regiões mais pobres e menos preparadas do ponto de vista sanitário. Neste momento, o Estado recusa-se a aplicar um novo confinamento a nível nacional por causa da situação económica e porque está em curso o programa de vacinação através do composto desenvolvido no país: Sputink-V.

Alemanha

A Alemanha registou 16.643 novos contágios do novo coronavírus e 226 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Instituto Robert Kock (RKI) divulgados hoje. O número de novos contágios é similar ao que foi registado na semana passada: 16.362 casos e 188 óbitos na última segunda-feira.

O número de casos positivos no país, desde o início da pandemia, ascende a 1.510.652, registando-se 26.275 mortes, e, 1.115.400 pacientes conseguiram recuperar da doença.

O valor máximo de infeções ocorreu na sexta-feira passada, com 22.777 novos positivos, entre os quais 3.500 casos no estado de Baden-Wurttemberg, que não tinha fornecido dados relativos ao dia anterior. O número máximo de mortes em 24 horas deu-se na quinta-feira passada: 952 óbitos.

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada nos últimos sete dias situava-se nos 197,1 casos por cada 100 mil habitantes, contra 176,4 na segunda-feira passada, tendo a última semana somado 163.912 infeções. O número de doentes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos ascendia no domingo a 5.022, mais 83 casos do que no dia anterior. Destes, 2.639 recebem respiração assistida.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 1591 mortos e 189.184 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. O país contabiliza 17.820.477 casos e 317.597 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia.

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 36.402 mortes. A Califórnia tornou-se o novo epicentro da pandemia nos Estados Unidos com 1.884.199 casos, seguindo-se o Texas com 1.596.131.

O número provisório de mortes excede de longe o mais baixo das estimativas iniciais da Casa Branca. O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington estimou que até à altura em que Trump deixar a Casa Branca, em 20 de janeiro, 420 mil pessoas terão morrido, com o número a subir para 560 mil em 01 de abril.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

Japão

O Japão ultrapassou hoje os 200 mil casos de covid-19, com um total de 2.930 óbitos, um valor alcançado em menos de dois meses depois de ultrapassar os 100 mil contágios, em novembro. O valor acumulado inclui os 712 contágios ocorridos no cruzeiro Diamond Princess, que chegou a Yokohama no passado mês de fevereiro com três mil pessoas a bordo.

O Japão, país com 126 milhões de habitantes, registou o primeiro caso de covid-19 em 16 de janeiro: um cidadão de origem chinesa que tinha visitado Wuhan, o ponto onde eclodiu a pandemia, na República Popular da China. A região de Tóquio é a mais afetada do país, com mais de 51 mil contágios acumulados, seguida de Osaca (oeste), com um total de 27 mil casos.

A área da capital japonesa registou na semana passada vários valores máximos em relação ao número de contágios em períodos de 24 horas e que chegaram a ultrapassar as 800 infeções. Mesmo assim, esta segunda-feira o número de novos casos em Tóquio foi de 392.

O Japão enfrenta desde novembro a "terceira vaga" de contágios, com mais de duas mil infeções diárias. A "terceira vaga" levou as autoridades das áreas mais afetadas a pedirem a redução dos horários de funcionamento de lojas, bares e restaurantes, e a cancelar de forma temporária uma campanha de subsídios ao turismo nacional, entre outras medidas.

México

O México registou 326 mortos e 6.870 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 118.202 e de casos para 1.320.545.

Com estes números, o México é o 13.º país com mais casos acumulados e o quarto em mortes. Além disso, o México regista mais de 900 mortes por covid-19 por milhão de habitantes, o que o coloca como o 13.º país com mais óbitos em proporção à sua população.

O Presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconheceu no domingo que o México "está a atravessar uma situação difícil devido à pandemia", mas recordou que o primeiro lote da vacina covid-19 chegará este mês. "Vamos consegui-lo, já temos compromissos nesse sentido, este mês vamos começar a vacinar", prometeu.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que o ministro que tutela aquela pasta, Marcelo Ebrard, "está a afinar os detalhes finais do processo de envio e importação" das primeiras vacinas, que serão da Pfizer e BioNTech.

Índia

A Índia registou 24.337 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde indiano. O país tem atualmente 303.639 casos ativos da doença.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou 10.055.560 de casos do novo coronavírus, mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos.

Com 145.810 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

China

A Comissão de Saúde da China continua a reportar números baixos, adiantando ter 23 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, entre os quais dois por contágio local e os restantes oriundos do exterior.

Os casos locais foram diagnosticados nas províncias de Liaoning e Heilongjiang, ambas situadas no nordeste da China.

Os casos importados foram diagnosticados em Xangai (leste), Mongólia Interior (norte), Guangdong (sudeste), Fujian (leste), Shanxi (norte), e Sichuan (sudoeste).

As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, 14 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 318, incluindo quatro doentes em estado grave.

A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4.634, o mesmo desde maio passado. O país somou, no total, 86.852 infetados desde o início da pandemia.

África

África registou mais 337 mortes devido à covid-19 e somou mais 18.418 novos casos nas últimas 24 horas, atingindo um total de 59.099 óbitos desde o início da pandemia e 2.508.815 pessoas infetadas, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC). No continente africano recuperaram no último dia 4.374 pessoas, totalizando até à data 2.098.710.

A África Austral é, entre as cinco regiões africanas, a mais afetada, com 1.034.896 casos e 26.509 mortes. Destaca-se a África do Sul, o país mais atingido em todo o continente, contabilizando um total de 921.922 infeções e de 24.691 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 865.578 casos de infeção e 22.516 vítimas mortais. A África Oriental regista 309.707 infeções e 5.765 mortos, na África Ocidental o número de infeções é de 228.003 e o de mortes registadas ascende às 3.061, enquanto a África Central regista 70.631 casos e 1.248 óbitos.

O Egito, o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 7.098 mortos e 125.555 infetados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 6.957 vítimas mortais e 417.125 infetados, valor mais de três vezes superior ao do Egito. Nos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 387 óbitos e 16.644 casos, seguindo-se Moçambique (148 mortos e 17.558 casos), Cabo Verde (111 mortos e 11.579 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.231 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.009 casos).

Em atualização