Prédio desaba no centro de Lisboa após explosão. Há um ferido em estado grave e um desaparecido

Um prédio de quatro andares desabou parcialmente na manhã deste domingo na rua de Santa Marta, no centro de Lisboa. Há cinco feridos: quatro deles já tiveram alta, enquanto outro está em estado grave, confirmou no local o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Manuel Castro, em declarações aos jornalistas.

O edifício tinha nove residentes e foi apurado logo após a derrocada que dois deles não estavam no prédio. Um outro habitante já foi entretanto localizado e não se encontrava em casa na hora do desabamento, anunciou o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Manuel Castro, em declarações aos jornalistas, pouco depois das 13h. Falta ainda encontrar um dos residentes: de acordo com a RTP é uma pessoa de 25 anos, familiar do ferido grave.

Assim, as equipas cinotécnicas vão continuar o trabalho de procurar sobreviventes, visto que o risco de ruína é demasiado elevado para os operacionais fazerem a busca entre os escombros. De acordo com Carlos Manuel Castro, os edifícios contíguos apresentam "danos estruturais mas não risco de ruir". Uma unidade de intervenção territorial da Câmara de Lisboa vai verificar as condições às 15h30.

O vereador precisou ainda que "47 pessoas" foram retiradas das casas contíguas, garantindo a autarquia alojamento e alimentação a quem não preferir ser acolhido temporariamente por família ou amigos

Prioridade é retirar escombros da rua

A derrocada deu-se na sequência de uma explosão, causada possivelmente por uma fuga de gás, seguida de um incêndio, já circunscrito, explicou Carlos Manuel Castro durante a manhã. Nesse momento, por volta das 11h, estavam "mais de 80 pessoas a operar" no cenário, explicou. A utilização de um drone permitiu então detetar que ainda havia uma cave em combustão e a forma de apagar o incêndio"não é fácil". Como explicou o comandante Tiago Lopes, dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses, o uso da água teve de ser limitado para não fragilizar ainda mais a estrutura do edifício.

Uma das empenas do edifício pode "cair a qualquer momento", explicou Carlos Manuel Castro, pelo que a prioridade é retirar os escombros da rua para que os operacionais possam ter acesso ao edifício "em maior segurança". O fumo está a dificultar as operações dos cães pisteiros e por isso a operação irá "demorar as horas que forem necessárias".

"O edifício não é em betão armado, é em pedra. Ninguém entra sem uma avaliação estrutural, por isso avançam os cães para verificar se há mais alguma pessoa no interior", precisou o comandante Tiago Lopes. Equipas de eletricidade e gás também estiveram no local do acidente.

Os feridos foram transportados para o hospital de São José, em Lisboa, disseram à Lusa bombeiros e PSP. O ferido com mais gravidade é um idoso com mais de 80 anos e patologias associadas, avança a SIC.

O alerta para a ocorrência foi dado às 7h42. Há vários carros estacionadas na rua que foram atingidos pelos destroços, bem como a fachada do Hospital de Santa Marta, que tem alguns vidros partidos.

Atualizado às 13h15