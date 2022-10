“Meteram-me o joelho no pescoço”. Sexta-feira houve nova queixa de agressão do SEF no aeroporto

Chama-se Gilson Pereira, é cidadão de Cabo Verde e diz ter sido agredido por inspetores do SEF, na passada sexta-feira, no aeroporto de Lisboa. Em declarações ao jornal Público, Gilson afirma que tinham como objetivo obrigá-lo a entrar num avião de volta para o seu país. “Eles amarraram-me os pés, meteram-me em cima da cadeira de rodas, caí no chão e depois meteram-me o joelho no pescoço. Nenhum cão merece o que eles fizeram comigo.” Um caso que parece em tudo semelhante a outra denúncia, já contada na edição de sexta-feira no Expresso.

O seu advogado, também em declarações ao mesmo jornal, diz que o inspetor que lhe terá colocado o joelho no pescoço o fez "temer pela vida", ao falar de "um mata-leão" e ao deixá-lo momentaneamente sem conseguir respirar.

Gilton terá ligado ao seu advogado depois, pedindo-lhe para requerer as imagens de vídeo. E também à sua namorada, a quem disse temer que lhe tirassem a vida.

O SEF responde ao Público que o cidadão foi alvo de decisão judicial de expulsão do país (que o advogado diz que o seu cliente pediu na noite de sexta-feira, sem lhe ter sido entregue), e que Gilson Pereira resistiu, tendo sido "usada a força estritamente necessária". O caso, acrescenta o SEF, foi reportado à Inspeção Geral.

Recorde-se que o ministro da Administração Interna determinou este sábado a abertura de novo inquérito a outros casos de violência e maus tratos no aeroporto, denunciadas pelo Expresso e DN, depois da morte do ucraniano Ihor Homeniuk.