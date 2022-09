Quatro em cinco consumidores trocam dados pessoais por descontos em compras online

A quadra natalícia é uma época tradicionalmente associada ao consumo, mas o chamado “novo normal” veio alterar as rotinas de quem compra. As vendas em lojas físicas ficaram, em grande medida, confinadas e as restrições refletem-se também nos gastos. O distanciamento social recomendado fez emergir uma nova forma de negócio: o comércio online, à distância de um clique, bem mais próxima das tentativas de fraude.

Um estudo elaborado pela empresa de cibersegurança Kaspersky conclui que quatro em cada cinco consumidores europeus (84%) estão dispostos a assumir mais riscos, numa época de maior aperto na carteira, ao fornecer informações pessoais em troca de grandes promoções que pululam na web.

“O período festivo é um cenário favorável para ataques de phishing”, pode ler-se no relatório, cujos resultados revelam que apenas 33% resistem a “fazer compras através de um website que parece ilegítimo”, enquanto 29% afirmam “conhecer os potenciais riscos de segurança que podem advir de marcas desconhecidas que oferecem grandes descontos”.

As grandes marcas, por sua vez, inspiram a confiança de 17% dos consumidores afirmam só estar disponíveis para comprar online se o fizerem de forma segura.

A mesma investigação da Kaspersky indica que 25% dos clientes estão conscientes dos “esquemas que costumam acontecer com maior frequência durante as férias de Natal ou em períodos de saldos”.

“As compras online são uma forma tentadora e fácil de gastarmos o nosso dinheiro. Emails com ofertas estão sempre a surgir na nossa caixa de correio, e com apenas alguns cliques os artigos podem ser encaminhados para as nossas casas. Mas, na maior parte das vezes, este pode ser um negócio arriscado”, adverte David Emm, investigador principal de segurança da Kaspersky.

“À medida que as marcas vão lançando as suas promoções sazonais, os cibercriminosos estão atentos a qualquer deslize para tirar partido dos consumidores. Tendo em conta o período de crise que atravessamos, quaisquer descontos serão muito tentadores”, complementa o especialista.