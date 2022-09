Quarta demissão no SEF na sequência da morte de Ihor Homeniuk

O inspetor coordenador que dirigia o Gabinete de Inspeção do SEF demitiu-se do cargo na terça-feira, avança o Jornal de Notícias. A demissão surge na sequência das declarações de Eduardo Cabrita na Assembleia da República.

O ministro da Administração Interna revelou que João Ataíde enviou um relatório à então diretora do SEF Cristina Gatões cinco dias depois do homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk. No documento diz-se que o visionamento das imagens de videovigilância não facultava "qualquer indício de agressões e maus-tratos", o que o ministro considera "extremamente grave". Por esta razão, o inspetor é alvo de um processo disciplinar

A saída de João Ataíde é a quarta demissão no SEF na sequência da morte de Ihor Homeniúk, incluindo Cristina Gatões, e o diretor e o subdiretor de Fronteiras do aeroporto de Lisboa.