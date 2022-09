A celebrar 250 anos, Santo António volta a ser o 'campeão' dos maiores hospitais do país

Centro Hospitalar Universitário do Porto, que integra o Hospital de Santo António, foi distinguido pela sexta vez consecutiva como o melhor hospital do país, na categoria referente aos hospitais centrais e universitários de maior complexidade e dimensão. Nesta categoria estavam também nomeados o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE e o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, EPE.



O 'Top 5 – A excelência clínica dos hospitais' foi anunciado, esta quarta-feira, pelo Ministério da Saúde, sendo a avaliação e atribuição dos prémios de desempenho feita pela consultora multinacional IASIST, que atribui cinco galardões, um para cada tipologia de hospital, segundo os critérios de classificação das unidades de saúde definidos pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Os hospitais são avaliados por grupos mediante a dimensão e complexidade das suas unidades. A avaliação da excelência dos hospitais é feita através de três indicadores de qualidade: produtividade assistencial, desempenho económico e financeiro e segurança do doente.



José Barros, diretor clínico Centro Hospitalar Universitário do Porto, dedicou a distinção aos trabalhadores do hospital, estudantes e parceiros institucionais. “Continuaremos solidários, cooperantes, competitivos, dando primazia à ciência, à evidência, à cooperação entre pares e entre profissões, à crítica construtiva, mas feita em tempo real e à lealdade instituição”, refere em comunicado José Barros.



O diretor clínico do hospital, que este ano comemora os 250 anos, define a instituição “como um centro dedicado à assistência, ao ensino, aos internatos médicos, à formação, à inovação e à investigação clínica e científica”. José Barros salienta que a matriz do Centro Hospitalar Universitário do Porto, que engloba o Centro Materno-Infantil do Norte Dr. Albino Aroso, o Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório e o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto de Magalhães “é o Hospital de Santo António, associado ao ensino médico há quase 200 anos”.