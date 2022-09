Há 20 a 30 câmaras que querem ter fogo de artifício na passagem do ano. Mas a polícia não está a permitir

O ano está a ser "dramático" para os fabricantes de pirotecnia que, nesta reta final de 2020, vivem o stress agravado de não saber ainda se poderão providenciar fogo de artifício a alguns municípios para comemorar a entrada em 2021.

Apesar de haver 10% das câmaras do país dispostas a ter fogo de artifício na passagem de ano, representando entre 20 a 30 concelhos, as polícias locais, PSP ou GNR, não estão a emitir as respetivas licenças, a pretexto de terem de evitar ajuntamentos, segundo avança a Associação Portuguesa dos Industriais de Pirotecnia e Explosivos (APIPE).

"Está praticamente a haver um bloqueio das autoridades policiais ao licenciamento de fogo de artifício na passagem do ano aos municípios e empresas que o querem fazer, porque dizem que vai gerar aglomerados, o que não é verdade", salienta Carlos Macedo, presidente da APIPE.

"O fogo de artifício pode ser disperso, vê-se a quilómetros de distância, não tem necessariamente de ser visto em proximidade", frisa o presidente da associação de pirotécnicos. "Fizemos este ano um grande trabalho de tentar vender a ideia do fogo de artifício visto à distância, chamámos-lhe o fogo a 360 graus, para que, em vez de ser feito na praça central da cidade, possa decorrer em quatro ou cinco polos diferentes e as pessoas o verem das suas ruas, das suas varandas ou das suas janelas".

Frisando haver "um desconhecimento generalizado da realidade do fogo de artifício", mesmo junto das autoridades policiais, Carlos Macedo explicita que "quando é associado a um evento como um concerto ou uma romaria, obviamente gera aglomerados de pessoas, mas quando é feito para ser visto a longa distância, já não, e nós podemos rebentar fogo a 300 metros de altura".

Empresas de pirotecnia estão a fechar ou a despedir trabalhadores. "Sem atividade no fim de ano, vai ser um desastre"

O drama do momento para os pirotécnicos é o de que, além de a maioria das câmaras estarem a cortar no fogo de artifício de fim de ano devido à pandemia, as poucas que o querem fazer ainda não têm certezas de o poder concretizar por não terem as licenças autorizadas pela polícia. Segundo a APIPE, algumas já estão a voltar atrás nesta intenção.

"Continuamos a insistir junto das câmaras para que façam fogo de artifício no fim do ano. Reconhecemos que a ideia de festa é desapropriada, mas o fogo de artifício é essencial para celebrar um momento de viragem, esquecer o que foi 2020, e dar uma nova esperança às pessoas para 2021, em que esta pandemia pode desaparecer dos nossos horizontes", frisa Carlos Macedo.

A poucos dias de terminar o ano, a Associação Portuguesa dos Industriais de Pirotecnia e Explosivos está também a sensibilizar as autoridades policiais no sentido de garantir que as sessões de fogo de artifício podem decorrer nos municípios de forma dispersa "com segurança" e regras sanitárias para não gerarem ajuntamentos. "Queremos ir pelo caminho positivo, através da sensibilização, não somos da opinião de avançar para manifestações de rua", refere o presidente da associação.

O problema maior está em que as empresas de prirotecnia, para quem os festejos natalícios e de fim de ano representam quase metade do negócio anual, já estão a ficar em situação crítica com o prolongar da pandemia.

"A pirotecnia tem estado parada desde a última passagem de ano. Se não tivermos alguma atividade no final do ano, vai ser um desastre total para as famílias produtoras de pirotecnia", faz notar o presidente da APIPE. "De momento, muitas empresas já mandaram pessoal para o fundo de desemprego, outras estão a aguentar a situação, e outras em processo de início de insolvência".

Segundo a associação, o sector da pirotecnia em Portugal envolve umas 80 empresas, incluindo fabrico, distribuição ou realização de espetáculos, e cerca de 12 mil trabalhadores, permanentes ou eventuais, consoante os períodos de pico, como festas populares ou romarias, que este ano não se puderam realizar.

"Há dias, 100% das empresas de pirotecnia estavam paradas, à exceção de uma ou outra que estão a trabalhar para o fim de ano", adianta o presidente da APIPE. "Do que temos conhecimento, há duas empresas em processo de insolvência, umas dezenas que mandaram os trabalhadores para o fundo de desemprego e outras que pura e simplesmente fecharam, não se sabendo bem qual é a situação formal".

Produtores de fogo de artifício excluídos das ajudas do programa Apoiar.pt

A agravar a situação de terem ficado este ano com a atividade parada, os produtores de fogo de artifício também ficaram excluídos dos apoios anunciados pelo Governo para os sectores mais atingidos pela pandemia, designadamente o programa Apoiar.pt, que não contempla o CAE (Código de Atividade Económica) das empresas dedicadas ao fabrico de explosivos e artigos de pirotecnia.

"Este sector precisa tanto de ajuda como os restaurantes, os hotéis ou as companhias aéreas, nós também fazemos parte do turismo e da cultura, somos parte importante dos eventos e temos muitos trabalhadores", sublinha o responsável da Associação Portuguesa dos Industriais de Pirotecnia e Explosivos.

"Estamos a insistir para que o Governo considere incluir neste programa a atividade da pirotecnia, juntamente com o turismo e a cultura, precisamos dos mesmos apoios", faz notar Carlos Macedo. "Mas apesar das nossas sucessivas insistências junto do Governo, estas têm sido infrutíferas".

Na situação da pandemia, e até ao momento "o único apoio que tivemos foi o lay off simplificado, e que foi generalizado para todos os sectores", refere o presidente da APIPE. Ainda assim, "não serviu" os pequenos produtores de pirotecnia, "pois só apoiava um terço dos salários e tudo o resto tinha de ser suportado pelas empresas".

"As empresas de pirotecnia foram aguentando até aqui os trabalhadores em regimes temporários, e não se sabe por quantas mais semanas o conseguirão fazer sem ter apoios, além de muitas já terem mandado pessoal para o fundo de desemprego", nota Carlos Macedo.

No panorama incerto das câmaras para assinalar a passagem do ano, uma exceção destacada pela APIPE é a Madeira, cujo Governo regional decidiu manter o tradicional fogo de artifício na entrada para 2021.

"O Governo da Madeira continua a apostar nesta que é a sua imagem de marca como destino turístico, o que é fundamental para transmitir a ideia de que o fogo de artifício pode ser feito com segurança e sem gerar ajuntamentos", sublinha Carlos Macedo, citando ainda o exemplo de Coimbra, que na noite de fim do ano lançará fogo nos céus de 21 pontos diferentes, dispersos pelas suas freguesias.

Não havendo este ano fogo de artifício, é também um pouco da tradição portuguesa que morre, o que literalmente se aplica às pequenas empresas familiares que vivem desta atividade desde há várias gerações. Como frisa Carlos Macedo, "esta é uma indústria centenária, é uma arte que leva alegria às pessoas e corremos o risco de perder com toda esta situação de bloqueio que se está a gerar com a pandemia".