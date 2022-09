Divulgação não consentida de imagens e vídeos íntimos teve um “aumento exponencial” em Portugal desde o início da pandemia

As denúncias e as críticas têm vários anos, mas só recentemente o site de vídeos pornográficos Pornhub decidiu tomar medidas em relação a isso. Proibiu a publicação de vídeos por parte de pessoas anónimas, anunciado, para isso, a criação de um sistema de verificação de identidade dos utilizadores que queiram partilhar vídeos - e proibiu também o download de conteúdos. Coincidência ou não, dias antes do anúncio das novas medidas, feito num comunicado divulgado pela empresa no seu próprio site, o “New York Times” havia publicado uma investigação sobre a existência de vídeos na plataforma onde se veem menores de idade a serem abusados sexualmente e situações de violação. Nicolas Kristoff, autor do artigo e colunista no jornal, acusava o site de estar “infestado de vídeos de violação” e de “ganhar dinheiro com o abuso de menores, ‘revenge porn’ [pornografia de vingança, isto é, imagens ou vídeos íntimos de pessoas divulgados sem autorização], vídeos de mulheres a tomar banho captados sem o consentimento destas, conteúdos racistas e misóginos e imagens de mulheres a ser asfixiadas com sacos de plástico”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler