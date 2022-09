Gmail, Youtube e outros serviços da Google registaram falhas esta segunda-feira de manhã

O Gmail, o Youtube e outros serviços da Google registaram esta segunda-feira várias falhas. Segundo a Google, as deveram-se um sistema de autenticação que durou cerca de 45 minutos - e que teve início a meio da madrugada na Costa Oeste dos EUA, onde a Alphabet, empresa que detém a Google, tem a sede. Entretanto, os serviços já foram restabelecidos.

A Google refere ainda que só os serviços que exigiam o registo dos internautas foram afetados por esta falha que terá sido desencadeada pelo facto de o espaço de espaço disponível de armazenamento do sistema de autenticação que suporta os diferentes serviços da Google.

"Todos os serviços foram restaurados. Pedimos desculpas a todos os afetados e vamos realizar uma análise completa para garantir que este problema não volte a ocorrer no futuro”, referem fonte institucional da Google, confirmando que as falhas ficaram sanadas às 12h32 de Lisboa.

Antes disso, o site Down Detector, que é especializado na monitorização de falhas em diferentes serviços baseados na Internet, revelou que o Gmail teve mais de 2600 falhas entre as 11h24 e as 12h11 a partir de Portugal. No caso do Youtube são mais de 5400 falhas reportadas a este serviço num período similar, a partir de Portugal.

A Reuters cita também a DownDetector: durante o período em causa, mais de 12 mil utilizadores do YouTube foram afetados em várias partes do mundo, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e Índia.

A situação começou entretanto a ser normalizada: às 13h14, o Down Detector registava apenas 73 falhas notificadas. Nessa altura, a página de monitorização de serviços da Google publicou a seguinte mensagem: "Continuaremos a trabalhar para restaurar o serviço dos restantes utilizadores afetados, mas mais nenhuma atualização irá ser providenciada no Google Workspace Status Dashboard. Por favor confiem que a confiabilidade é uma prioridade para a Google, e que estamos a fazer melhorias contínuas para tornar os nossos sistemas melhores."

