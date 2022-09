Vírus da gripe já chegou aos intensivos

Apesar de faltar ainda uma semana para começar oficialmente a temporada anual da gripe, o último Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, relativo ao período entre 23 e 29 de novembro, revela que duas pessoas estavam já internadas em cuidados intensivos devido a infeções respiratórias agudas causadas pelo vírus influenza B. Uma com 35 anos, outra com 64, ambas deram entrada no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e uma sofria de doença crónica.

Apesar destes internamentos e de referir que “o número de consultas em cuidados de saúde primários mantém a tendência crescente”, o relatório refere que a rede portuguesa de laboratórios para o diagnóstico da gripe não detetou nesta semana quaisquer casos, embora tenham sido reportados outros vírus respiratórios.