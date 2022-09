GNR ‘patrocina’ post do Movimento Zero. Agora vai investigar, admite processar (e fala de “abuso” ou “pirataria”)

Um post partilhado em julho pelo Movimento Zero (M0), grupo inorgânico criado no Facebook por agentes da PSP e militares da GNR, com posições públicas próximas da direita mais populista e até de extrema-direita, e com mais de 76 mil seguidores, surge como sendo patrocinado pela GNR. No cimo do post do M0 pode ler-se: "Financiado por GNR - Guarda Nacional Republicana. GNR - Guarda Nacional Republicana deu uma recompensa a Movimento Zero por partilhar esta publicação. Os conteúdos de marca permitem que os criadores façam parcerias com as marcas para promoverem os seus produtos e serviços."

O post em questão faz uma crítica a um artigo de opinião da advogada Carmo Afonso, na edição online de 27 de julho, que põe em casa o uso e porte de armas em determinadas situações por elementos das forças de segurança - mas que de dedicava sobretudo a casos de racismo ou de violência nas forças policiais. Nesta publicação do Facebook, o Movimento Zero diz repudiar "a manifesta repulsa pelas forças de segurança, exposta no artigo de opinião". E que tem vindo a confirmar que "criticar, enxovalhar, desrespeitar ou desconsiderar os Polícias não são apenas atos de assumidos delinquentes. São de facto, atos também vulgarmente cometidos por certas personalidades letradas!" E acrescentam: "Os Polícias não têm qualquer dúvida que a verdadeira intenção do artigo é instrumentalizar contra as forças de segurança!" e de "abolir as forças de segurança."

O Expresso perguntou ao gabinete de relações públicas da GNR se de facto tinham patrocinado o post mas a resposta foi de que a página do Facebook da Guarda foi identificado na publicação do M0 à revelia daquela instituição. "Fomos surpreendidos com este facto e já promovemos a retirada do patrocínio", diz ao Expresso o porta voz da instituição, o tenente-coronel José Fonseca. Este responsável diz desconhecer como algo do género possa ter acontecido, acrescentando que a GNR vai apurar as circunstâncias deste ato. "Não descartamos um cenário de pirataria. Houve um abuso sobre a nossa página do Facebook." Até porque, acrescenta esta mesma fonte, a GNR não se associa a este tipo de ponto de vista expressado pelo M0. "Não há patrocínio nenhum. Admitimos todos os cenários. Se for o caso, agiremos criminalmente."

A política do Facebook sobre patrocínios de páginas é clara: "Uma publicação de parceria paga (também conhecida como conteúdo de marca) utiliza uma etiqueta 'com' para apresentar aos utilizadores o nome da Página do parceiro de negócios. A etiqueta Pago é aplicada à publicação nos metadados (a cinzento, junto à data e hora). Se a publicação foi promovida ou for um anúncio não publicado, será apresentada a etiqueta Patrocinado, como em qualquer outro anúncio no Facebook." E mais: "As publicações com conteúdos de marca são apresentadas como a tua Página com a Página de uma marca e a etiqueta Parceria remunerada é aplicada a cinzento à publicação."