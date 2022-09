SNS. Horas extraordinárias com registo mais alto de sempre

Os profissionais de saúde já fizeram mais horas extraordinárias entre janeiro e novembro deste ano do que durante todo o ano de 2019. De acordo com o "Público", entre janeiro e novembro deste ano, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) realizaram 15,4 milhões de horas extraordinárias e, entre janeiro e dezembro do ano passado, foram registadas 14,5 milhões de horas extra.

Desde 2014, ano em que começou a ser feito o registo no Portal do SNS, que nunca tinha sido alcançado um número tão elevado de horas de trabalho suplementar. Em 2018, ano em que o número de horas extraordinárias começou a aumentar, a despesa com este tipo de trabalho rondou os 263 milhões de euros. A nível geográfico, os centros hospitalares de Lisboa Norte, Coimbra e Lisboa Central foram os que realizaram mais horas extraordinárias.

Esta "já era uma situação que preocupava antes da pandemia", explicou Noel Carrilho, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Ao "Público", o clínico defende que "a solução não é ter mais médicos a trabalhar". "O Ministério da Saúde diz que deseja diminuir o número de horas extras e de trabalho à tarefa não conseguiu nem uma coisa nem outra. Ao mesmo tempo, diz que há mais médicos, mas não há reforço", acrescenta. Relativamente à questão da contratação, a tutela adiantou, também ao "Público", que "até ao final da semana passada, as unidades de saúde celebraram 7508 contratos com profissionais para fazer face à pandemia".

Relativamente às cirurgias, e com o objetivo de diminuir o tempo de espera, os médicos do Hospital de Santa Maria e do Hospital Pulido Valente vão poder operar os seus doentes foram daquela unidade hospitalar. De acordo com a informação avançada pelo "Público", o Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) assinou um protocolo com cinco unidades do sector privado e social, dando assim autorização aos médicos para operar fora do CHLN.

O protocolo entra em vigor esta quarta-feira, dia em que serão operados sete doentes. O objetivo é que até ao final de janeiro possam ser operadas, no máximo, 500 pessoas que fazem parte da lista de espera de cirurgias consideradas não prioritárias. Neste momento, avançou Daniel Ferro, presidente do conselho de administração do CHLN, existem oito mil doentes em lista de espera.