Portugal tem três escolas de gestão entre as melhores da Europa

Mais um ano e mais um ranking do Financial Times a listar as melhores escolas de gestão da Europa. Portugal surge nomeado três vezes. Na 26ª posição vem a primeira escola de gestão portuguesa, a melhor classificada, Nova Business School & Economics, que sobe quatro lugares face ao conquistado em 2019.

Apenas cinco posições abaixo, outra repetente. A Católica Lisbon School of Business and Economics fixa o 31º lugar, um ponto acima do conseguido no ranking do ano passado.

A Porto Business School, da Universidade do Porto, aparece depois na 71ª posição da lista com os 90 nomes mais fortes no ensino da gestão, liderada pela francesa HEC Paris, logo seguida da inglesa London Business School. Portugal surge, assim, em 2020, como menos um nome do que em 2019, com a saída do ISCTE Business School, que se havia classificado na 66ª posição em 2019.