Face Oculta. Paulo Penedos entrega-se na cadeia de Coimbra

O advogado Paulo Penedos entregou-se voluntariamente na cadeia de Coimbra, confirmou o Expresso junto do seu advogado, Ricardo Sá Fernandes. Penedos tinha sido condenado a quatro anos de prisão no caso Face Oculta por tráfico de influências. À agência Lusa, Sá Fernandes considerou que que, apesar de ainda haver recursos pendentes, a decisão do Tribunal de Aveiro “é legítima”.

Quanto ao seu pai, o ex-presidente da REN e antigo secretário de Estado da Energia, José Penedos, condenado no processo a três anos e três meses de prisão, pelo mesmo crime, não se entregou às autoridades uma vez que de acordo com o seu advogado, Rui Patrício, se encontra "gravemente doente no hospital". Em comunicado, a defesa salienta que já informou o tribunal da "delicada e grave situação de saúde" de José Penedos, "bem como dos atos médicos recentes e em curso, realçando igualmente aquelas que entende serem as necessárias consequências de tal situação".

O Tribunal de Aveiro tinha emitido mandados de prisão para José e Paulo Penedos, bem como para Domingos Paiva Nunes numa altura em que os três arguidos do processo Face Oculta ainda aguardam por uma decisão do Tribunal Constitucional. Os mandados estão neste momento nas mãos da GNR de Vila Nova de Poiares e de Albufeira.

De acordo com o "Jornal de Notícias", a juíza do tribunal de primeira instância, Isabel Ferreira de Castro, entende que o efeito devolutivo dos recursos não impede o cumprimento das penas de prisão a que foram condenados José Penedos, Paulo Penedos e o ex-administrador da EDP Imobiliária, Domingos Paiva Nunes.

O pai e filho José e Paulo Penedos estão condenados respetivamente a três anos e três meses a a quatro anos, pelo crime de tráfico de influências. E Paiva Nunes, foi condenado a três anos e meio por corrupção.

Em 2014, 11 arguidos do Face Oculta foram condenados a penas de prisão efetiva. O empresário Manuel Godinho foi o arguido com mais condenações e cumpre 12 anos de prisão. Era tido como o cérebro de todo o esquema de corrupção.

Suspensão do mandado contra José Penedos

Rui Patrício, advogado de José Penedos, já requereu a suspensão do mandado emitido contra o seu cliente, uma vez que ainda aguarda decisão do recurso interposto para o Tribunal Constitucional. "A emissão de tal mandado – além de causar, digamos pelo mínimo, uma enorme perplexidade – é, salvo o devido respeito, manifestamente inoportuna e é, também por isso, mas não apenas por isso, ilegal, devendo o mesmo ser imediatamente dado sem efeito", pode ler-se num dos três requerimentos enviados pela defesa ao Tribunal de Aveiro.

O documento acrescenta que "o arguido José Penedos interpôs junto do Tribunal da Relação do Porto recursos para o Tribunal Constitucional, nomeadamente do acórdão daquele Tribunal da Relação proferido em 14.10.2020, os quais se encontram pendentes, não tendo ainda sequer subido ao referido Tribunal Constitucional".

Além disso, de acordo com um outro requerimento do seu advogado enviado esta segunda-feira para o mesmo tribunal, "por elementar prudência de saúde, por necessidade de assistência por terceiros para atividades diárias (estando agora ao cuidado da sua nora), e por necessidade de observação e de realização de exames médicos, nomeadamente TAC craneoencefálico prescrito e a realizar durante a manhã de hoje no Hospital da Cruz Vermelha", José Penedos não se encontra por enquanto disponível à disposição do tribunal.