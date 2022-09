10 notícias que marcaram o dia

Covid-19. Já estive infetado, preciso de tomar a vacina? Respostas a esta e a outras nove perguntas sobre as vacinas

Está marcada para o próximo mês a chegada das primeiras vacinas a Portugal, num plano que terá três fases distintas. Mas há ainda algumas questões em aberto. Veja AQUI 10 respostas a outras tantas perguntas.

Face Oculta. Paulo Penedos entrega-se na cadeia de Coimbra

O advogado Paulo Penedos entregou-se na cadeia de Coimbra, confirmou o Expresso junto do seu advogado, Ricardo Sá Fernandes. Penedos tinha sido condenado a quatro anos de prisão no caso Face Oculta por tráfico de influências. Quanto ao seu pai, o ex-presidente da REN e antigo secretário de Estado da Energia José Penedos, condenado no processo a três anos e três meses de prisão, pelo mesmo crime, não se entregou às autoridades uma vez que de acordo com o seu advogado, Rui Patrício, se encontra "gravemente doente no hospital".

Cidadãos estrangeiros passam a ter “botão de pânico” nas instalações do SEF do aeroporto de Lisboa

Os cidadãos estrangeiros que fiquem alojados nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa vão ter disponível um botão de pânico nos respetivos quartos, avança esta segunda-feira o "Diário de Notícias".

2020. Covid-19, Miguel Oliveira e papa entre os mais falados no Facebook e Instagram

A covid-19, o piloto Miguel Oliveira e o papa Francisco foram alguns dos temas mais falados nas redes sociais Facebook e Instagram em 2020, divulgou esta segunda-feira a empresa de Mark Zuckerberg.

Portugal continental afetado por passagem da depressão Ernest até terça-feira

Portugal continental vai ser afetado a partir da tarde desta segunda-feira e até terça-feira por agitação marítima, vento forte, precipitação, neve e descida da temperatura associadas à passagem da depressão Ernest, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Mês passado foi o novembro com temperaturas mais altas de que há registo

O mês passado foi o novembro mais quente jamais registado no mundo nesta época do ano, batendo o recorde estabelecido em 2016, de acordo com o serviço europeu de monitorização das alterações climáticas do Copernicus.

TDT terminou migração no continente, com aumento de cobertura de 2%

Depois de em 2011 ter dado o pontapé de partida para a primeira migração da Televisão Digital Terrestre (TDT), coube a Alenquer fechar esta segunda-feira uma alteração de frequências em todos os retransmissores do serviço televisivo gratuito no território continental. Segundo a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom), a cobertura da TDT beneficiou de uma melhoria de 2% depois da conclusão da migração hertziana.

Eleições na Venezuela. Dezasseis países consideram que faltou legalidade e legitimidade

O Grupo de Lima e outros países do continente americano declararam esta segunda-feira, num comunicado conjunto, que as eleições legislativas de domingo na Venezuela carecem de legalidade e legitimidade, apelando ainda à comunidade internacional a rejeitar o sufrágio considerado fraudulento.

A aliança de partidos que apoiam o Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, venceu as eleições legislativas de domingo, com 67,6% dos votos, quando foram contados 82,35% dos boletins, anunciou hoje o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

Sociais-democratas vencem legislativas na Roménia mas liberais devem manter-se no poder

Os sociais-democratas (PSD, oposição) provocaram uma surpresa eleitoral na Roménia ao vencerem as legislativas de domingo de acordo com os primeiros resultados eleitorais, mas os liberais no poder permanecem favoritos para formar o próximo Governo.

Covid-19. Mais 2597 infetados (o segundo valor mais baixo em 33 dias), 78 mortes e 2788 recuperados em Portugal

Em relação ao número de internados, os hospitais do país têm esta segunda-feira mais 99 pessoas em regime de internamento (total: 3367) e menos uma em camas de cuidados intensivos (total: 513). Os 3367 hospitalizados configuram um novo valor máximo neste segmento desde o início da pandemia, em março.