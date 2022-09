Papa Francisco diz que época do Natal oferece motivos de esperança

Durante a bênção de domingo, Francisco observou que a árvore de Natal do Vaticano foi erguida na semana passada na Praça de São Pedro e que o trabalho para construir o presépio em tamanho natural ao lado dela está em andamento. Apontando para a árvore, da janela das suas instalações sobre a praça, Francisco disse que estes símbolos do Natal "são sinais de esperança, especialmente neste período difícil".

O pontífice argentino exortou os fiéis a recordar o verdadeiro significado do Natal - o nascimento de Jesus - e a dar uma mão aos mais necessitados. "Não há pandemia, não há crise que possa apagar esta luz", afirmou.

O Vaticano não divulgou ainda a agenda pública do Papa para o Natal, mas geralmente Francisco celebra uma missa de véspera e depois oferece uma bênção no dia seguinte, mas é certo que os serviços litúrgicos do Vaticano têm sido realizados sem a presença do público, por causa da pandemia por covid-19.