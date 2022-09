Natal: Menos festa, mais solidariedade (como as autarquias se estão a organizar)

O Natal de 2020 foi descontinuado em nome de um bem maior: a saúde. Ainda antes de o Governo ditar quantos comensais se podem sentar à mesa da consoada e os moldes como se viverá o Natal do nosso confinamento, os autarcas de norte a sul do país optaram por cancelar todos ou quase todos os eventos suscetíveis de atrair ajuntamentos. Os habituais concertos ao ar livre da quadra natalícia e do réveillon, as pistas de gelo, o circo e os convívios com o Pai Natal ficam prometidos para o ano que vem, quando o país for libertado do espartilho dos afetos ditado pelo estado de emergência.

A lembrar esta época especial, as ruas e praças do litoral ao interior já estão iluminadas, até mais do que nos anos anteriores, e a maioria dos municípios exibe o pinheiro de Natal da praxe. A grande exceção acontece no Porto, onde Rui Moreira decidiu há um mês que este ano não há árvore na Avenida dos Aliados, cuja cerimónia de inauguração atraía sempre milhares de visitantes e provocava ajuntamentos ao longo da quadra festiva para as selfies do costume. “Seria absolutamente irresponsável promover eventos que suscitariam aglomerações nesta altura. E, se não fosse lá ninguém, era deitar dinheiro fora”, referiu o autarca, lembrando que a árvore de Natal “é um bocado a onda da Nazaré” dos portuenses.