Covid-19: Meninos e meninas, o circo não chegou

Se este fosse um ano normal, com um Natal tradicional, em várias cidades do país as companhias de circo já teriam assentado arraiais, com as suas tendas, caravanas, camiões, animais, acrobatas, palhaços, malabaristas, mágicos e domadores de leões, para três, quatro espetáculos diários, assistidos por milhares de crianças e famílias, nesta que devia ser a época alta para o sector. Mas este não é um ano normal. E quase todos os profissionais do circo continuarão mais um mês sem conseguir trabalhar e a sobreviver como podem, preocupados em assegurar comida às famílias e aos animais que os acompanham.

“O Natal é o que nos defende o resto do ano. Neste momento já estou a ir às poupanças para a velhice”, desabafa Victor Hugo Cardinali, fundador do maior circo de Portugal. É na quinta que comprou há mais de 10 anos em Pegões, no Montijo, que tem passado todo o ano, parado, à espera que seja possível ou rentável voltar à estrada.