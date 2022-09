Médicos aposentados que voltam ao SNS preferem trabalhar em horário reduzido

A maioria dos médicos que regressa aos centros de saúde e aos hospitais do Sistema Nacional de Saúde (SNS), opta por trabalhar em tempo reduzido. Segundo o "Jornal de Notícias", do total de 216 médicos aposentados no ativo, apenas 28% escolhem trabalhar a tempo inteiro, quase um quinto opta por prestar serviço no SNS entre 5 e 15 horas e 44% preferem trabalhar entre 16 e 25 horas.

Atualmente, segundo a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), há 138 médicos aposentados que voltaram ao ativo nos cuidados primários, 78 nas unidades de cuidados hospitalares e quatro nos serviços centrais, que não entram nas contas do SNS. Destes médicos, 47 regressaram este ano.

Este números são, no entanto, diferentes daqueles que são avançados pelo sindicato Independente dos Médicos (SIM), que apontam para o regresso de 152 médicos aposentados entre janeiro e outubro deste ano.

"Em tempos de pandemia, todos os médicos são bem-vindos", alerta Noel Carrilho, da Federação Nacional de Médicos. No entanto, Noel Carrilho defende que, numa situação normal, este regime só deveria ser utilizado em zonas onde as vagas não são preenchidas, para garantir a colocação dos médicos recém-especialistas. "Se a vaga não é ocupada, mantém-se o médico aposentado. Se for ocupada, o contrato não deve ser renovado e o médico aposentado, querendo continuar, tem de escolher uma vaga que ficou por preencher".