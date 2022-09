10 notícias que marcaram o dia

Em direto. Mais de 10% de portugueses imunes. Até março haverá um milhão de vacinas distribuídas (e estes são os grupos prioritários)

Depois de reunião no Infarmed, Governo apresenta plano de vacinação para a covid-19. Marta Temido, ministra da Saúde, confirma que será de "caráter universal e gratuita". Acompanhe AQUI.

Reino Unido. “Grande explosão” em ETAR perto de Bristol provocou várias vítimas mortais

Uma explosão numa central de tratamento de água em Avonmouth, perto de Bristol, no Reino Unido, terá provocado várias mortes, conta o jornal "The Guardian" e a BBC. Foram os serviços de urgência que confirmaram as mortes, sem precisar o número.

Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Vila Verde

A Polícia Judiciária fez esta quinta-feira buscas na Câmara de Vila Verde, no distrito de Braga, relacionadas com "adjudicações a juntas de freguesia", confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte daquela força policial.

Mais de 40% das portuguesas em idade fértil não têm filhos

Inquérito à Fecundidade publicado esta quinta-feira pelo INE revela que a percentagem de portugueses sem filhos aumentou sete pontos desde 2013. Maioria das famílias não tem mais crianças porque não querem e não porque não podem.

Meo multada em €84 milhões pela Autoridade da Concorrência (por combinar preços com a Nowo)

A Autoridade da Concorrência (AdC) informou esta quinta-feira que vai aplicar uma coima de 84 milhões de euros à Meo, que é detida pela Altice Portugal, como sanção pelas alegadas práticas de combinação de preços com a concorrente Nowo durante 2018.

Vento e agitação marítima. Alguns distritos de Portugal continental e Madeira com avisos até domingo

Alguns distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão estar a partir desta quinta-feira e pelo menos até domingo com vários avisos meteorológicos devido à agitação marítima, vento e queda de neve, de forma faseada.

A situação com mais gravidade vai surgir na sexta-feira, quando toda a costa de Portugal continental, do norte da Madeira e de Porto Santo vão estar sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, informou hoje o IPMA.

Dezanove albufeiras com menos de 40% de água no final de novembro

Dezanove das 60 albufeiras monitorizadas tinham, no final de novembro, disponibilidades hídricas inferiores a 40% do volume total, enquanto 11 apresentavam valores superiores a 80%, segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

Menos cativação de IRS em 2021 e mais (algum) dinheiro na carteira

As tabelas de retenção mensais do imposto para o próximo ano já constam em Diário da República (mais cedo do que o habitual). Famílias vão ter uma maior liquidez graças à redução das taxas, mas a maioria não deve, sequer, dar por isso. No total, segundo as contas do Executivo deverão ficar do lado das famílias 200 milhões de euros que, segundo o Governo, servirão para estimular a economia via consumo.

Esta foi a forma que a equipa de António Costa encontrou de aumentar a liquidez das famílias sem, no entanto, baixar a carga fiscal das famílias já que as taxas finais do IRS permanecem iguais.

Web Summit vai ter uma edição em Tóquio em 2022

A Connected Intelligence Limited (CIL) anunciou esta quinta-feira que vai lançar uma edição da Web Summit no Japão, em setembro de 2022. A edição que terá lugar na cidade de Tóquio deverá ocorrer dois meses antes da edição original, que costuma ocorrer em Lisboa durante o mês de novembro.

Covid-19. Mais 3772 infetados, 79 mortos e 5572 recuperados em Portugal

Há menos oito camas ocupadas nos hospitais do país, sendo agora o total de internamentos 3330. O número de doentes nas Unidades de Cuidados Intensivos mantém-se nos 525, ou seja, não houve nenhuma variação nas últimas 24 horas.