UE ultrapassa meta de redução de emissões em 2020 - Portugal no pelotão da frente

As emissões de gases de efeito (GEE) estufa caíram 24% na União Europeia entre 1990 e 2019, segundo o mais recente relatório da Agência Europeia do Ambiente (AEA), divulgado esta segunda-feira. Esta tendência revela que a UE está nos carris para atingir as metas de redução de emissões de carbono e de aumento de produção de energia a partir de fontes renováveis (20%) definidos para 2020. Contudo, as metas de redução de consumo de energia ainda não foram alcançadas, de acordo com o relatório “Tendências e Projeções” da AEA, e há fortes discrepâncias entre os 27 países que ambicionam tornar a Europa um continente neutro em carbono até 2050.

É que, como revela o relatório da AEA, se a descarbonização do sector de energia da UE permitiu estas reduções (com a ajuda do Sistema de Comércio de Emissões da UE), já nos sectores dos transportes, edifícios e agricultura a redução de emissões não tem sido assim tão significativa e, segundo o relatório da AEA, 12 países — Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Estónia, Finlândia, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Malta e Polônia — revelaram níveis de emissões superiores às suas metas anuais. E se é um facto que a quota de renováveis na UE-27 vai chegar à meta de uma quota mínima de 20%, já no campo da incorporação de 10% de fontes de energia renovável nos transportes está fora de alcance em 14 países, entre os quais Portugal, Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polônia, Eslováquia, Eslovênia e Espanha. No campo da eficiência energética, o risco de não se cumprirem as metas de 2020 é ainda maior. Apenas nove Estados-membros (Finlândia, Grécia, Itália, Letónia, Holanda, Portugal, Roménia, Eslovénia e Espanha) estavam no caminho certo para estas metas.

Portugal com o dobro da redução de GEE

Só em 2019 a emissões caíram perto de 4% em média (em comparação com 2018) nos 27 Estados-membros, apesar do produto interno bruto (PIB) ter aumentado 1,5% no mesmo período, o que reflete as políticas climáticas da UE, indica um outro relatório da Comissão Europeia — “Partir para uma viagem rumo a uma Europa climaticamente neutra” —, divulgado também esta segunda-feira. E Portugal ainda revelou melhor performance, com uma redução de cerca de 8% das emissões de GEE face a 2018. Já comparando com os níveis de 2005, as emissões na UE-27 caíram 19% e em Portugal 22%.

“A União Europeia está a demonstrar que é possível reduzir as emissões e fazer crescer a economia”, afirmou em comunicado o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans. Porém, lembrou também que “o relatório confirma novamente a necessidade de intensificar os nossos esforços em todos os sectores da economia para alcançar o nosso objetivo comum de neutralidade climática até 2050”.

Se Portugal puser em marcha as medidas adicionais previstas no Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) pode registar uma redução de 47% das emissões de GEE em 2030, por comparação a 2005, ultrapassando a meta de 30% em vigor. Já a UE no seu conjunto atingirá uma redução de 32% das emissões se os 27 cumprirem os respetivos PNEC. A Comissão prevê que “a meta de redução das emissões de 30% relativamente a 2005 seja atingida coletivamente pelos Estados-membros da UE, permitindo que certos países não alcancem essa meta caso sejam compensados por outros”, e para isso criou o regulamento denominado “Partilha de Esforços”.

Porém, várias organizações ambientalistas — entre as quais a Greenpeace, a World Wide Fund for Nature (WWF) e Federação Europeia de Transportes e Ambiente (T&E) — já alertam para o risco “inaceitável” de tal medida permitir a alguns países afastarem-se das respetivas metas anuais vinculativas de redução de emissões nos sectores dos transportes, edifícios, agricultura e resíduos e poder causar impactos graves nos cidadãos mais pobres.

Recorde-se ainda que as novas metas apresentadas pela Comissão Europeia em setembro para aumentar a contribuição da UE ao abrigo do Acordo de Paris passaram de 40% para 55% de redução das emissões de GEE em relação a 1990, o que obriga a quadruplicar o salto dado nas últimas décadas.