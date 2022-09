Donativos de comunidade chinesa às vítimas de Pedrógão analisados pelo Ministério Público

Os donativos feitos pela comunidade chinesa em Portugal à Câmara de Pedrógão Grande, a propósito dos incêndios que ocorreram em 2017, estão a ser analisados e o Ministério Público de Figueiró dos Vinhos pondera abrir uma investigação, avança esta segunda-feira o "Jornal de Notícias". Em causa estão duas fotografias que provam que Isabel Alves, mulher do presidente do município de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, esteve presente na cerimónia de entrega dos donativos.

Segundo o "Jornal de Notícias", as duas fotografias foram apresentadas por Carlos David Henriques, ex-presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, para se defender num processo em que foi acusado de difamação agravada por Isabel Alves. Em 2019, Carlos David Henriques disse que Isabel Alves tinha marcado presença na entrega dos donativos por parte da comunidade chinesa, a mulher de Valdemar Alves acusou-o de difamação, mas o ex-presidente dos bombeiros acabou por ser absolvido na semana passada depois de mostrar as duas fotografias.

Ao juiz, Valdemar Alves negou qualquer intervenção da mulher na questão dos donativos, mas, quando confrontado com as fotografias, o autarca referiu que Isabel Alves "houvera, apenas e só, intermediado e sido intérprete nos contactos entre si e alguns chineses falantes de língua inglesa". Já o tribunal considerou que, "pelo exposto e pelas hesitações e contradições demonstradas pela testemunha, não mereceu credibilidade".

Em julho de 2017, a comunidade chinesa entregou a Valdemar Alves donativos no valor de 91 mil euros. O dinheiro seria para ajudar as vítimas dos incêndios, mas os bombeiros e a Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande dizem nunca ter recebido nada.