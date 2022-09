Bombeiros exigem ao Estado pagamento de dívida de 44 milhões de euros

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, acusa o Governo de contribuir para a situação de "falência técnica" em que se encontram várias associações humanitárias e reclama o pagamento de dívidas que rondam os 44 milhões de euros. Ao "Jornal de Notícias", Jaime Marta Soares, explicou que em causa estão sete milhões de euros do Orçamento Suplementar, 25 milhões de dívida pelo transporte de doentes e cerca de 12 milhões com despesas extraordinárias relativas aos incêndios.

"E tudo o que disserem abaixo desses valores é mentira", disse o presidente da Liga dos Bombeiros, acrescentando que "uma coisa é a dívida que os ministérios conferem, outra é a divida real".

Ao "Jornal de Notícias", o Ministério da Administração Interna assumiu que o pagamento do apoio previsto no Orçamento Suplementar deverá “ocorrer no próximo mês”. Em relação às despesas com os incêndios, a tutela avançou que "há 4,8 milhões em condições de serem pagos", mas "1,2 milhões não estão devidamente fundamentados".

Já o Ministério da Saúde adiantou que existe uma divida acumulada de 8,4 milhões de euros e que no Orçamento do Estado para 2021 está prevista uma verba extraordinária de três milhões de euros para compensar os bombeiros pela resposta nos meses de pandemia.