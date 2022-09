Mau tempo: Ventos fortes destruiram Árvore de Natal da cidade de Ponta Delgada

A tradicional Árvore de Natal, montada anualmente em Ponta Delgada, nos Açores, "foi destruída na última noite", devido aos ventos fortes que se registaram na maior cidade dos Açores, sem causar, no entanto, danos pessoais.

"A árvore de Natal colocada na avenida Infante D. Henrique em frente à praça Gonçalo Velho foi destruída esta noite pelos ventos fortes que assolaram Ponta Delgada. Do incidente não resultaram danos pessoais ou materiais, com exceção dos degraus das escadas de acesso à zona das Portas do Mar", na marginal da cidade de Ponta Delgada, informou hoje a autarquia, numa nota enviada às redações.

A árvore em causa tem 17 metros e este é o terceiro ano que aquela estrutura é montada no mesmo local, como parte integrante das decorações de Natal de Ponta Delgada.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada refere que "a estrutura foi entretanto retirada do local até que as condições meteorológicas permitam a sua reposição em segurança", acrescentando que "o Município solicitou imediatamente relatórios do incidente à empresa responsável e aos serviços de Proteção Civil".

A Câmara de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, inaugurou na sexta-feira a iluminação de Natal da cidade, com cerca de um milhão de luzes em mais de 40 ruas, praças e jardins que ficam iluminadas até 06 de janeiro.

A autarquia, presidida por Maria José Lemos Duarte, justifica que mantém a aposta na iluminação de Natal, como forma de "incentivar as compras no comércio local e fomentar o espírito natalício num ano de enormes constrangimentos".

O mau tempo que se regista nos Açores já originou, desde a madrugada de hoje, nove ocorrências, principalmente nas ilhas de São Miguel e Terceira, na sua maioria quedas de árvores, disse hoje à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos e laranja para sete das nove ilhas dos Açores, devido às previsões do aumento da intensidade do vento e agitação marítima.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo oriental) esteve ativo, até as 15:00 de hoje, um aviso laranja, que indica situação meteorológica de risco moderado a elevado, devido à agitação marítima.

São Miguel e Santa Maria estão agora sob aviso amarelo meteorológico até às 00:00 de segunda-feira, por causa do vento e agitação marítima com ondas que poderão ser entre os seis a sete metros.

As ilhas do grupo central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) estão também sob aviso amarelo devido às previsões de agitação marítima, com ondas de norte, de seis a sete metros, passando a nordeste, até às 20:00 de hoje.

O aviso amarelo revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.