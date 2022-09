Pandemia com menos preservativos e mais sex toys

Entre março e outubro deste ano venderam-se em Portugal menos 5% de preservativos e a procura de brinquedos sexuais e de lubrificantes subiu mais de 20% face ao ano passado. A informação é avançada pela Control, mas abarca todas as marcas desta tipologia de produtos.

É certo que com o confinamento existe uma maior dificuldade no sexo fora de relações estáveis, por pes­soas solteiras ou casadas, o que justifica a diminuição do uso de preservativo (ver entrevista), mas ainda não existem respostas claras sobre o real significado destes números e o que revelam quanto às mudanças provocadas pela pandemia nos comportamentos íntimos e nas formas de relacionamento em conjugalidade e fora dela.