Legionela: um mês, dez mortos. Origem do surto continua por esclarecer

O surto de legionela que está a afetar Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim registou esta semana a décima morte, após terem sido registados 87 infetados desde o início de 29 de outubro. A décima vítima estava internada no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde morreram no total oito doentes, confirmou fonte da Administração Regional de Saúde do Norte ao Expresso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler