Arguida no processo Chave Mestra suspeita de desviar fundos de apoio à pandemia

Norberto Martins, diretor da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, avançou esta quinta-feira, que a pivot do esquema criminoso de desvio de fundos europeus destinados em equipamentos e obras de alojamentos de turismo rural, restaurantes e bares é também visada na obtenção dolosa de subsídios e apoios do Estado à covid-19. Investigada desde 2018, a principal arguida da operação 'Chave Mestra', uma contabilista da zona de Chaves, é ainda suspeita numa investigação em curso de candidaturas fraudulentas a medidas de mitigação à crise económica provocada pela pandemia, entre as quais de apoio ao lay-off.

Segundo o diretor da PJ do Norte, nas buscas domiciliárias, em sedes de empresas, gabinetes de contabilidade e num escritório de advogado, efetuadas esta manhã, foram apreendidos “centenas de milhares de euros em dinheiro vivo”, referindo Norberto Martins que as verbas obtidas de forma fraudulenta do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e do MODCOM (Modernização do Comércio), num total superior a € 2,5 milhões, foram investidas em casas, carros e barcos de luxo.

A atividade criminosa beneficiou um núcleo familiar da principal arguida, que segundo Norberto Martins “conhecia bem os mecanismos de acesso a fundos europeus”, assim como um grupo de pessoas próximo da 'pivot' da operação dolosa. O plano passava pela obtenção de fundos, parte dos quais efetivamente investidos em obras de equipamentos ligados ao turismo, enquanto o restante montante - em valores ainda por apurar na investigação ainda em curso - acabava desviado através de faturas falsas ou sobrefaturação.

De acordo com o diretor da PJ do Norte, o processo que desencadeou a operação 'Chave Mestre', que envolveu mais de 190 pessoas, entre as quais 140 inspetores, 20 funcionários da Autoridade Tributária, investigadores das polícias financeiras e contabilísticas, dois magistrados judiciais e do Ministério Público, teve origem numa investigação inconclusiva que decorreu entre 2009 e 2013, cujo âmbito ganhou novo rumo a partir de 2014. “Houve uma mudança de agulha e a investigação direcionou-se para fraude na obtenção de subsídios”, avançou Norberto Martins, que sustentou que a atual linha de investigação decorre desde 2018.

Os detalhes mais técnicos da documentação de acesso indevido dos fundos públicos da Fazenda portuguesa de apoio à pandemia encontram-se “agora em análise”. Os apoios a lay-off indevido são também na área da restauração.