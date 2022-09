Madrid propõe que as reuniões de Natal sejam alargadas a 10 pessoas

O governo de Madrid quer ver aligeiradas as restrições aos ajuntamentos com a covid-19 no período das festas natalícias e vai propôr ao executivo de Pedro Sanchéz que as reuniões possam ser alargadas a 10 pessoas e a hora de recolher obrigatório seja alterada para a 1h30, segundo avança o "El País".

A proposta inicial das autoridades sanitárias em Espanha para as festas natalícias mantinha o limite de seis pessoas que estava estabelecido para as reuniões sociais, e apenas dava uma hora a mais para o recolher obrigatório nas noites de 24 e de 31 de dezembro, estendendo-o até à 1h00 da manhã.

Celebrar as reuniões em "varandas e preferencialmente em espaços exteriores" foi outra das recomendações feitas pelas autoridades de saúde espanholas, a par de evitar ao máximo que as festas de Natal decorram com elementos estranhos ao núcleo familiar.

Mas o Governo de Pedro Sánchez abriu a possibilidade às comunidades autónomas de proporem alterações às recomendações gerais para o Natal, designadamente no limite de pessoas e horários de recolher obrigatório, o que ficará sujeito a aprovação do executivo central.

Nas festas de Natal, Madrid decidiu propôr um aumento para 10 pessoas e meia hora a mais além do período recomendado no recolher a casa, deixando no entanto algumas advertências à população.

“Recomenda-se limitar as reuniões familiares e sociais a um máximo de três grupos de conviventes sem ultrapassar um máximo de 10 pessoas para os dias 24, 25 e 31 de dezembro e os dias 1 e 6 de janeiro", detalhou o Conselho de Saúde de Madrid, frisando que "independentemente de serem ou não familiares" as pessoas devem garantir medidas de segurança, como distanciamento, uso de máscara ou lavagem frequente das mãos.

Relativamente à hora de recolher obrigatório, que quer ver ampliada até à 1h30 nos dias festivos, Madrid também anunciou que vai reforçar a "colaboração com corporações locais para evitar aglomerações" e garantir a mobilidade sem problemas na via pública.