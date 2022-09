Rastreios à covid-19. “Os militares não podem ser sempre pau para toda a obra”, alerta Associação Nacional de Sargentos

O presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS), António Lima Coelho, adverte que “os militares não podem ser sempre pau para toda a obra”. No comunicado “Importa Clarificar a Situação!”, enviado esta segunda-feira às redações, a ANS reage com algumas perguntas à mobilização de militares para a realização de inquéritos epidemiológicos, rastreio de contactos de doentes com covid-19 e seguimento de pessoas em vigilância ativa.

O Expresso noticiou na sexta-feira que foram mobilizados cerca de 500 militares para estas funções, “podendo este número ser aumentado em caso de necessidade”, garantiu o almirante António Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

“Estavam estes militares em isolamento profilático por serem imunodeprimidos ou doentes crónicos?”, questiona-se a ANS, lamentando que, sendo “trabalhadores dos serviços essenciais”, não lhes seja aplicado o mesmo regime de “qualquer outro servidor do Estado”. “Onde entra a regulamentação do trabalho nestas questões? A situação derivada da covid-19 tem aplicações diferentes para os militares? Até na doença? Pois, assim parece”, acrescenta.

O meio milhar de militares mobilizados, para já, para os rastreios epidemiológicos tinham “funções e trabalhos atribuídos nas suas unidades”, o que leva a ANS a colocar uma outra questão: “Quem passa a desempenhá-los?”. “Esta forma de empenhamento pode passar a errada ideia de que há militares para responder a todas e demais solicitações. Não é possível ter cada vez menos efetivos para responder a cada vez mais solicitações”, sentencia.

A escassez de efetivos, “sobretudo na base da cadeia, no plano da execução”, é um problema cada vez mais presente, sem que a ANS vislumbre uma resolução. António Lima Coelho lamenta ainda o tom lacónico do decreto-lei que regulamenta a prorrogação do estado de emergência e que entra em vigor esta terça-feira: “O seu artigo 10.º diz muito laconicamente que as Forças Armadas participam, sendo a participação coordenada pelo respetivo comando.”

Os sargentos e os militares em geral estão “disponíveis e empenhados no cumprimento da sua missão de servir o povo português” e “do preceituado na Constituição”, mas também “merecem respostas concretas”, conclui a direção da ANS.