O consumo de antidepressivos aumentou nos primeiros oito meses do ano e atingiu o valor mais elevado dos últimos três anos. Segundo os dados avançados ao "Correio da Manhã" pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), foram vendidas nas farmácias mais de 13 milhões de embalagens de antidepressivos e ansiolíticos entre janeiro e agosto.

Apesar de a venda de ansiolíticos ter registado uma quebra de 2%, a venda de antidepressivos aumentou 4,7%, comparativamente ao período homólogo do ano passado. Só em março, mês em que começou o confinamento, foram dispensadas cerca de dois milhões de caixas de ansiolíticos e antidepressivos.

"As causa vão além do vírus: o isolamento, as limitações familiares e económicas, a exigência, a perda de liberdade e o facto de não vermos fim a tudo isto", explicou Ana Peixinho, coordenadora da unidade de Psiquiatria do Hospital Lusíadas.